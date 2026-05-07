Jogos a nemzeti besorolás

Annyi történt, hogy sikerült megtéveszteni a nemzetben gondolkodó szavazók egy részét, akiknek valahogy nem szúrt szemet, hogy kikkel kerültek egy táborba, hogy a nemzeti gondolkodás, a nemzeti érdekérvényesítés, a nemzeti büszkeség esküdt ellenségeivel, a Szent Korona és a Szent Jobb gyalázói­val, a keresztény Magyarországot „kettéhugyozni” akarókkal kerültek egy táborba. Egy olyan táborba, amely nem is álmodhatott volna győzelemről, ha nem kapott volna hátszelet a nemzetek és nemzetállamok eltüntetésére nyíltan törekvő Soros-hálózattól, az uniós mainstreamtől és annak médiavilágától.

De egy politikai szerveződés (szántszándékkal nem a párt kifejezést használom) hovatartozását nem az határozza meg, hogy kik milyen hiú reményekkel szavaznak rá, hanem, hogy valójában mit képvisel. Azt pedig egyelőre a médiamegnyilatkozásokból és az eddigi káderpolitikából olvashatjuk ki.

A nemzeti oldal szóösszetétel használatának van egy hatékonyság-központú és egy elvi megközelítése. Ami az elsőt illeti, az sem ördögtől való, a nyelvpolitika, a szavak asszociatív erejére való alapozás a politika szerves része, amelyet mindenki alkalmaz. Botka László nyilatkozta valamikor, hogy azért kell a másik oldalt lefasisztázni, mert motiválja és egyben tartja a saját tábort.

Kell a nemzetárulózás meg a kommunistázás, mondhatnánk mutatis mutandis, amennyiben a kérdést kommunikációtechnikai dimenzióra szorítjuk. De miért tennénk, amikor mi megmaradhatunk szigorúan az értékelvi, valósághű megközelítés mellett? Ennek jegyében a nemzetárulózás indokolt lehet extrém esetekben, lásd például Kollár Kinga őszinte vallomását, aminek úgy lehet a lényegét összefoglalni, hogy minél rosszabb az országnak és a szavazóknak, annál jobb a Tisza Pártnak, vagy itt van ugye frissen Panyi Szabolcs vegytiszta esete. Nem lenne ugyanakkor szerencsés ezt a jelzőt elkoptatni, mert veszít a súlyából. A kommunistázással más a helyzet, ezek már akkor sem voltak kommunisták, amikor még annak nevezték magukat. Pszichológiai hadviselésnek elmegy, de ha önmagunkat komolyan vesszük, akkor kevésbé.