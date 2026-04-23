A kommentdemokrácia

Én meg nézem, mosolygok, és hörpintek a kávéból. Igen, mert én már csak egy kávét kérek. Nem mintha adtak volna. Csináltam magamnak.

Kedves Lili!

Nem kellett volna azt mondani, harsogni és képviselni, hogy „Mindegy, csak ne Orbán!”

Hát, ha mindegy, akkor itt van a „mindegy”. Tessék szépen tapsikolni!

Vannak emberek, akik nem egyszerűen elégedetlenek valamivel, hanem boldogtalanok, és ezért, ami éppen van, azzal van bajuk. Minél később ismerik fel ezt az érintettek, annál többet késik a valódi megoldás. Plusz annál tovább fogják mérgezni a környezetüket, akár a legjobb szándék mellett is. Mindegy, csak eszembe jutott.

Lássuk be, milyen galád dolog, hogy nem ő javasolta, ki legyen az oktatási miniszter, nem kérdezték meg tőle. Pedig a Lili milyen fájintos oktatási miniszter lett volna.

Na, de alig röhögtünk egy jót, másnap Lili az alábbi kinyilatkoztatást tette. Dob nem pergett hozzá, de a nyakamat teszem, hogy odaképzelte.

„Magyar Péter megszólalt a leendő oktatási miniszter személye kapcsán.

A leendő miniszterelnök először nem cáfolta Rubovszky Rita esetleges jelöltségét, de idézem: »Az oktatási és kulturális miniszteri pozícióra több jelölt is van jelenleg, és nem született végleges döntés.«

A cáfolás hiánya arra enged következtetni, hogy ha nem is véglegesen, de a neve felmerült, és ott lehetett az asztalon. A nyilvánosság ellenvéleménye és szakmai megkérdőjelezése – úgy gondolom – meghallgatásra talált. Köszönjük!

Ezért elengedhetetlen a valódi rendszerváltás érdekében, hogy mi, emberek ott legyünk, érveljünk, ellenérveljünk, kérdezzünk, megkérdőjelezzünk, és párbeszédet indítsunk. Hogy a leendő kormány tagjainak és lehetséges tagjainak kritikája, múltja, valamint az emberek kérdései és félelmei választ kapjanak.

Miután az erről szóló posztom 2,5 millió emberhez elért, és párbeszéd indult a témában – a sajtónak is köszönhetően –, úgy gondolom, hogy a nyilvánosság bebizonyítja: elengedhetetlen, hogy ellensúlyok legyünk az új rendszer kialakításában.”