Hogyan gondolkodjunk a technológiai világvégepánikokról?

A történelem folyamán számtalan vallási, illetve morális világvégepánikot láttunk. Ezek árnyékában jelentek meg és kerültek egyre inkább előtérbe a technológiai hátterű pánikok. Az általam vizsgált 54 ilyen, vélt vagy valós alapokon nyugvó pánikot a következő tengelyek mentén lehet osztályozni és mérni.
Az első és legfontosabb ilyen tengely a kimenetel kérdése. Ez lehet beigazolódott (például a nukleáris fegyverek és az ózonlyuk), a részben beigazolódott, de rosszul specifikált (Malthus és a Római Klub erőforrás-kimerülés prognózisai), a megcáfolódott (például a 2012-es Nibiru/Planet X pánik, az utóbbi miatt a NASA-nak külön cáfolóoldalt kellett üzemeltetnie, és a tudósok beszámolói szerint riadt emberek – köztük gyerekek és öngyilkosságot fontolgatók – leveleinek és hívásainak áradatát kapták), az önmagát meghiúsító jóslat (például a Y2K és a zöldforradalom Paul Ehrlich ellenében) és végül az eldöntetlen (a jelenlegi MI-kihalási vita).
A második ilyen tengely a riadó forrása. Ez lehet a tudományos/technológiai bennfentes, lehet a felháborodott moralizáló, lehet a geopolitikai vagy piaci versenytárs, de lehet a politikai vagy médiaszélhámos is. A legnagyobb probléma az, hogy idővel ezek a kategóriák igencsak összemosódnak, és az aggódó technológiai bennfentes könnyen átmegy a szenvedő Oppenheimer-arcot aranybányává változtató megélhetési pánikkeltővé.
A harmadik ilyen tengely a feltételezett katasztrófamechanizmus. Ezek a következő formát ölthetik: fizikai megsemmisülés (atombomba okozta légkörgyulladás, a szürke nanomaszlag – Dressler grey goo-ja). Ökológiai összeomlás (Malthus és a Római Klub, klímaválság). Irányításvesztés egy cselekvő entitás javára (Butler gépei, Bostrom szuperintelligenciája, a mai ügynökraj). Erkölcsi-antropológiai hanyatlás (Platón írása, Csuang-ce gépies szíve, degenerációelmélet, médiapánikok). Gazdasági kiszorítás (Vespasianus „sine me pascere plebiculam meam”-ja, ludditák). Információs zűrzavar (Gessner információs túlterhelése, ma a dezinformáció).