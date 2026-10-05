Hogyan gondolkodjunk a technológiai világvégepánikokról?

A negyedik ilyen tengely a fenyegetés episztemológiai státusa. Ez lehet előre, nagy biztonsággal kiszámítható (a nukleáris kísérlet okozta teljes légkörgyulladás hipotézise (LA–602) és a részecskegyorsítók (LHC) által gerjesztett mini fekete lyukaktól való félelem). Statisztikai, illetve számítógépes modelleken alapuló (például Malthus, klímaválság). De lehet pusztán spekulatív is, ami nem bizonyítható és nem cáfolható a rendelkezésünkre álló tudás alapján. Az utóbbi két kategória között a határvonal nem mindig egyértelmű.

Az ötödik tengely a fenyegetett értékek kérdése. Ez terjedhet a totális kihalástól, a civilizációs összeomláson és az erkölcsi hanyatláson át bizonyos iparágak és munkahelyek elvesztéséig.

A hatodik tengely a válaszlépések kérdés. Ez terjedhet a világkormány megalapításától, az államon belüli drákói tiltásokig és a személyes szabadságjogok korlátozásáig, a moratóriumokon és a szabályozáson át a szimbolikus jelentőségű nemzetközi egyezményekig. Ezen a téren a legfontosabb kérdés, hogy a javasolt megoldás kárai és veszélyei nem haladják-e meg a technológiai válság által gerjesztett károkat és veszélyeket.

Mindezeket elmondva fel kell tennünk a legfontosabb kérdést: mik az esettanulmányok legfontosabb tanulságai a jelenlegi MI-pánikra vonatkozóan?

Itt a fő ítélettel kezdeném. A történelmi tapasztalat sem a megnyugtató „mindig túléltük”, sem a riasztó „ezúttal biztosan végünk” következtetést nem támasztja alá. A helyes olvasat közepesen bizonytalan, feltételes és a konkrét, megfigyelhető mérföldkövektől függ. Az alábbi tanulságok mindkét irányba vágnak.

Az első és legfontosabb tanulság a megelőzési paradoxon. Ennek legjobb példája talán a Y2K körüli pánik volt. Ahogy a sikeres tűzoltás után sosem tudjuk biztosan, mekkora lett volna a tűz, úgy a sikeres megelőzés önmagát teszi „feleslegesnek látszóvá”. A Y2K-nál épp azért nem lett katasztrófa, mert sokat költöttek rá – de ez cáfolhatatlanná teszi mind az „álpánik volt”, mind a „megmentettük magunkat” állítást. Következmény az MI-re: ha a mostani lassítási felhívások nyomán nem történik katasztrófa, az nem fogja bizonyítani, hogy a félelem alaptalan volt. Ez a legfontosabb módszertani csapda, amelyet a nyilvánosság előtt is ki kell mondani.