Mikor lángol fel újra a háború, amely sosem ért véget?

Egy újabb bombázókampány ebből a szempontból nem egy új háború kezdete lenne, hanem egy meglévő háború fokozatváltása.

Seyed Hossein Mousavian, az iráni diplomácia és az atomtárgyalások veteránja más irányból jut hasonlóan kellemetlen következtetésre. Szerinte egyik fél sem mutatott fel hiteles utat a döntő győzelemhez. A katonai ciklus ismétlése ezért nem feltétlenül győzelmet, hanem egy határozatlan ideig tartó felőrlő konfliktust termel. Mousavian ebből tárgyaláspárti következtetést von le. Ez azonban nem annak bizonyítéka, hogy a háború elkerülhető, hanem annak, hogy a katonai eszközök önmagukban eddig nem oldották fel a politikai problémát.

A török Irán-szakértői közösség ennél is érdekesebb korrekciót kínál.

Çağatay Balcı, török biztonságpolitikai és Irán-szakértő szerint különbséget kell tenni a pusztán hosszúra nyúlt és a strukturálisan elhúzódó háború között. Az utóbbiban már nem egyetlen csata vagy bombázókampány kimenetele a döntő, hanem az, hogy ki képes tovább elviselni a gazdasági, politikai, társadalmi és pszichológiai terhelést. Irán török kutatói közül Rahim Farzam volt az, aki egy másik veszélyre hívta fel a figyelmet. A nyomás egy bizonyos ponton nem engedékenyebbé, hanem kockázatvállalóbbá teheti Teheránt. Ha az iráni vezetés arra jut, hogy a várakozás folyamatosan rontja relatív helyzetét, akkor a megelőző cselekvés racionálisabbnak tűnhet, mint a türelem. Az IRAM kutatóközpont harmadik képviselője, Oral Toğa ezzel szemben arra figyelmeztet, hogy minden rakétaváltást hiba automatikusan a teljes háború újrakezdéseként értelmezni. A katonai erő alkalmazása egy szélesebb kényszerítő folyamat egyik eszköze lehet.

Magyarán a török iskola szerint nem biztos, hogy a következő hónapokban egyetlen jól felismerhető pillanatban megszólal a geopolitikai iskolacsengő, és valaki bejelenti, hogy elkezdődött a harmadik forduló. Elképzelhető, hogy egyszerűen egyre több és egyre súlyosabb kinetikus epizód csúszik bele a már most is zajló konfrontációba.