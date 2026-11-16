Rendkívüli

Drámai bejelentés a csőd felé tántorgó győri női kézilabdaklub ügyvezetőjétől

idezojelek
Vélemény

Az új mosóporreklám

A részben vagy már teljes egészében a közösségi médián szocializálódott mai fiatalok apolitikus attitűdjét pont azzal sikerült megnyernie a Tiszának, hogy politikának álcázza a látványpékséget, vagy éppen fordítva.

Dani Áron avatarja
Dani Áron
Fókuszcsoport
2026. 11. 16. 4:10
Fotó: képernyőkép
0

A kóla viszont finom. Túlzott mértékben fogyasztva egészségtelen, de jó érzést okoz, és a részben vagy már teljes egészében a közösségi médián szocializálódott mai fiatalok apolitikus attitűdjét pont azzal sikerült megnyernie a Tiszának, hogy politikának álcázza a látványpékséget, vagy éppen fordítva. Szórakoztatóipari termékként tálalják az életünket, szabadságunkat befolyásoló és éppen ezért nagyon is komolyan veendő ügyeket. A választásokon ennek a fiatal korosztálynak sikerrel korbácsolták fel az indulatait, és megígérték minden vágyát, a tényekről, körülményekről vagy a lehetőségekről pedig ki venne tudomást, ha most éppen jó érzést okoz a rendszerváltás óta eltelt évtizedek legnagyobb hazugságprojektje. Ennek a generációnak a tagjaként ezért is kelt bennem ambivalenciát Nagy Ádám önként vállalt propagandaanyaga: nemcsak ismerem, hanem sokszor magam is művelem ezt az ironikus, hülyéskedős stílust, viszont a fontos helyzetekben talán képes vagyok komolyan is venni magam. Innen nézve pedig maga ez az anyag a kortárs borzalom. Nagy Ádám onnan indult, hogy rossz a Fidesz, de az ellenzék sem jobb, ő független. Fiatal szavazók és újságírók tömegei vallják magukról ugyanezt anélkül, hogy észrevennék, már csak bábok, üres kólásdobozok vagy mosószerek a Tisza abszolút színházában, látványpékségében, avagy dopamincirkuszában – kinek mi tetszik. Szórakozhatnánk rajta önfeledten, ha épp nem a mi bőrünkre menne a játék. A kérdés csak az, hogy a mi generációnk mikor nő fel a szó filozófiai értelmében, ha felnő egyáltalán, hogy a nagy röhögcsélés közben építsen is valamit, ne csak a saját sírját ássa.

tisza elnökinfluencerMagyar PéterSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekávh

Tizennégy perccel előbb

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekkádár jános

Forgószél Tisza módra

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekeurópai bizottság

Gender és fölszabadulás

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekminiszterelnök

A magyar sajtószabadság

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekkárolyi mihály

A Dunánál

Pilhál György avatarja

Ma két egymást követő esztendő – 1918 és 1919 – november 16-ájára emlékezünk.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu