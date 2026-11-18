A szervezet szerint az új kormány nyugati orientációja a külföldi befektetői kör átrendeződését is magával hozhatja. A jelentés szerint a keleti befektetőkkel fennálló kapcsolatokat le kell építeni, és a német vállalatoknak fokozatosan nagyobb szerepet kell kapniuk a magyar gazdaságban. Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy az elmúlt években jelentős kínai beruházások érkeztek Magyarországra.

A vendégmunkások alkalmazásában is változást várnak

A német vállalatok számára a munkaerőpiaci szabályozás szintén fontos kérdés. A beszámoló szerint a Kapitány Istvánnal folytatott tárgyalásokon szó esett arról, hogy a jövőben ismét lehetőség nyílhat célzott munkavállalási engedélyek kiadására képzett külföldi szakemberek számára.

A német érdekképviselet ezt kifejezetten fontos fejleményként értékeli, mivel a Magyarországon beruházó német cégek saját munkavállalóikat is szeretnék alkalmazni. Ez árnyalja a vendégmunkások behozatalának korlátozásáról szóló korábbi kormányzati kommunikációt.



