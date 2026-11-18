A TASZ is támogatáshoz juthatott

A cikk arra is kitér, hogy a támogatási rendszerben nem csupán az ukrajnai háborúhoz kapcsolódó programok révén jutnak forrásokhoz a szervezetek. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szeptemberben a beszámoló szerint 6,3 millió forintos támogatásban részesülhetett.

A szervezeti támogatások között külön pályázati lehetőség nyílt a hazai civil szektor meghatározó szereplőinek. Ezek a szervezetek legfeljebb 200 ezer eurót, vagyis mintegy 73 millió forintot kaphatnak stratégiai fejlődésük, tudásátadó tevékenységük és hálózatépítő szerepük megerősítésére.

Egy másik pályázati konstrukció a civil szektor fejlesztésével foglalkozó szervezeteket célozta meg. Az innovatív, művészeti, digitális vagy részvételi eszközöket alkalmazó kezdeményezések legfeljebb 100 ezer eurós támogatásban részesülhetnek.

A támogatási rendszer újbóli elindulása így ismét jelentős külföldi forrásokat irányít a magyarországi civil szektorba. A kedvezményezettek között olyan szervezetek is vannak, amelyek az elmúlt években rendszeresen bírálták a korábbi kormány politikáját, illetve a hazai közélet és jogállamiság működésével kapcsolatban fogalmaztak meg kritikákat.