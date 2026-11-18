Borítókép: Illusztráció (Fotó: Hans Lucas)
Földrengés rázta meg Bélapátfalva térségét
A Richter-skála szerinti 2,5-ös magnitúdójú földmozgás szerda hajnalban, nem sokkal éjfél után következett be. A rengést a környező településeken is érezhették, több helyről érkeztek bejelentések.
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