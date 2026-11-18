Nincs támadás alatt Amerika - visszautasította az összeesküvés-elméleteket a külügyminiszter
Marco Rubio szerint szó sincs arról, hogy az Egyesült Államok külső támadás alatt állna az elmúlt héten sorozatosan bekövetkező technológiai hibákat elemezve. Az amerikai külügyminiszter szerint nincs semmiféle bizonyíték arra, hogy kapcsolatban állna az emailkliensek leállása a bankrendszer ideiglenes bukdácsolásával vagy a repülőgépek földre parancsolásával.
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