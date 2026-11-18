A rendőröket egy Baja környéki tanyához vezette, ahol a melléképület betonpadlója alatt megtalálták a kisfiú földi maradványait. Fehér ekkor még azt állította, hogy az ingatlan akkori tulajdonosa végzett a gyermekkel, majd őt és egy társát bízta meg a holttest elrejtésével. A nyomozás során azonban ellentmondások merültek fel a történetében, végül pedig beismerte, hogy ő ölte meg a kisfiút. Vallomását később visszavonta, és azt állította, hogy a rendőrök félrevezették, illetve azt ígérték neki, hogy a bűncselekmény már elévült.

A hatóságok kezdetben valóban úgy ítélték meg, hogy a férfi fiatalkorúként elkövetett cselekménye elévült, ezért a kihallgatás után szabadon távozhatott. Az ügyészség azonban később arra az álláspontra helyezkedett, hogy a minősített emberölés nem évült el. Fehér Jánost 2024. december 12-én elfogták, majd letartóztatták.

Huszonnégy évig nem tudták, mi történt a kisfiúval

Till Tamás 2000. május 28-án, gyermeknapon indult el kerékpárjával bajai otthonából a közeli vadasparkba, hogy megnézze a kiscsikókat. A tizenegy éves gyermek azonban soha nem tért haza. Szülei éveken keresztül keresték, a nyomozás pedig hosszú időn át nem vezetett eredményre.

A kerékpárját néhány hónappal később megtalálták egy Baja melletti tanya közelében, ám a gyermek hollétére csak 2024-ben derült fény. A nyomozók a tanyán található melléképület betonpadlója alatt bukkantak rá a földi maradványokra. A vád szerint Fehér János 2000 májusában segítségkérés ürügyén csalta be a tanyán található épületbe a kerékpározó gyermeket, majd rátámadt.

A vádirat szerint ököllel ütötte meg, később pedig egy éles, hegyes eszközzel többször megszúrta, és megölte.

A holttestet ezt követően az épület homokos aljzatába rejtette, majd néhány nappal később a helyiséget lebetonozták. A tanya akkori tulajdonosa a vád szerint nem tudott a történtekről.