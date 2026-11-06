Tizenhét további gyilkosságról beszélt a Till Tamás-ügy vádlottja, a rendőrség nyomoz

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Alaposan ki kell faggatni a Till Tamás megölésével vádolt F. Jánost arról, hogyan jutott az általa emlegetett, gyilkosságokról készült fényképekhez és videófelvételekhez – mondta a Magyar Nemzetnek Lichy József, az áldozat családjának jogi képviselője. Az ügyben a rendőrség nyomoz, de részleteket nem közölnek. Az ügyvéd szerint a hatóságnak jó oka lehetett, hogy nyomozást rendelt el, ugyanakkor kételkedik abban, hogy a 17 állítólagos emberölés mögött politikai vagy egyházi szereplők állnának.

Pámer Dávid
2026. 11. 06. 4:40
Tizenhét további gyilkosságról beszélt a Till Tamás-ügy vádlottja, a rendőrség nyomoz
További gyilkosságokról beszélt F. János. Forrás: baon.hu

A Till Tamás-gyilkosság

 2000. május 28-án a 11 éves Till Tamás bajai otthonából indult biciklijével lovagolni a hozzájuk közeli vadasparkba. A fiúnak ezek után nyoma veszett, csak a kerékpárját találták meg. Till Tamást évekig eltűntként kereste a rendőrség. 2024. augusztus 1-jén jelentette be a nyomozó hatóság, hogy megtalálták a kisfiú földi maradványait és emberölés miatt indult nyomozás

F. János végül tanúként beismerte a gyilkosságot, de a kihallgatása után először elengedték, mert a hatóságok szerint, mivel fiatalkorú volt az emberölés idején, a büntethetősége 15 év után elévült. Az ügyészség végül arra az álláspontra helyezkedett, hogy mégsem évült el a gyilkosság, ezért a férfit elfogták. Az ügyben csütörtökön elhangzott az ügyészi perbeszéd, ítélet pedig még novemberben várható. Részleteket a szövevényes ügyről itt olvashatnak.

 

lichy józsefgyilkosságtill tamásSzóljon hozzá!

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