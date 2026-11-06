Tizenhét további gyilkosságról beszélt a Till Tamás-ügy vádlottja, a rendőrség nyomoz

F. János végül tanúként beismerte a gyilkosságot, de a kihallgatása után először elengedték, mert a hatóságok szerint, mivel fiatalkorú volt az emberölés idején, a büntethetősége 15 év után elévült. Az ügyészség végül arra az álláspontra helyezkedett, hogy mégsem évült el a gyilkosság, ezért a férfit elfogták. Az ügyben csütörtökön elhangzott az ügyészi perbeszéd, ítélet pedig még novemberben várható. Részleteket a szövevényes ügyről itt olvashatnak.