Miért bűncselekmény egy Kurtág 100. születésnapi koncert?

Míg a gyanúsítás megalapozott lehet ott, ahol a pénzt úgy fordították rendezvényekre, hogy az kampánycélt szolgált, feltéve, hogy a döntéshozók erről előzetes tudomással bírtak, addig maga az ügyészség sem adott semmilyen érthető magyarázatot, hogy egy Kurtág 100. születésnapi koncert vagy egy zeneakadémiai hangversenysorozat miként lehetne bűncselekmény. Márpedig ma azok is beletartoznak az ügyészségi gyanúsításba, ahol az NKA-pénzeket éppen arra költötték, amelyre a törvény szerint kell – színvonalas kulturális rendezvényekre.

Ráadásul ezzel az ügyészség valós okot ad arra, hogy az egész eljárást politikai színben, a korábbi kormánypárttal szembeni leszámolást védelmezve lehessen feltüntetni.

A Köztérnek nyilatkozó védők szerint, ha az ügyészség leválogatná a valóban kampánycélra fordított NKA-pénzeket, akkor a jelenlegi elkövetési érték töredéke maradna, ahol a hatóságoknak nemcsak azt kellene bizonyítani, hogy a döntéshozatali eljárás szabálytalan volt, hanem azt is, hogy a döntéshozók tudatában voltak annak, hogy a támogatásokat kampánycélra fordítják.

Abban is teljes az egyetértés, hogy a kényszerintézkedések, azon belül is az előzetes letartóztatások elrendelése és gyakorlata általánosságban is komoly jogállami aggályokat ébreszt. Minden védőügyvéd hangsúlyozta, hogy ez nem a Tisza Párt, de még csak nem is az Orbán-kormány alatt kezdődött.

Az írás szerint már 2006 őszén komoly viták alakultak ki a tévéostrom utáni rendőri túlkapások során tömegesen elrendelt és később alaptalannak bizonyult előzetes letartóztatásokról. Annak idején a Fidesz is kárhoztatta a bírói kontroll felületességét, azonban 2010 után a kormányzati hatalom birtokában már nem foglalkozott a változatlanul rossz gyakorlattal.