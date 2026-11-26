Korai volt a sikerpropaganda: mégsem vonták vissza felmondásukat a Baleseti Központ ápolói?
Hiába jelentette be a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ vezetése, hogy megállapodott a felmondásukat beadó intenzíves szakápolókkal, egy kórházi dolgozó beszámolója szerint az érintettek egyelőre nem vonták vissza felmondásukat. Az intézmény vezetése állítólag mindössze két hónapra szóló béremelést ígért nekik, ráadásul azt is csak szóban.
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