Nagy-Britannia is befektet Ukrajna jövőjébe: felosztják egymás között a nagyhatalmak a lehetőségeket
Nagy-Britannia egy közel tízmillió fontos befektetéssel 200 MW teljesítményű szélfarmot tervez építeni Ukrajnában. A lépés azok sorába illeszkedik, hogy különböző európai országok előre befektetnek az ukrajnai újjáépítésbe.
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