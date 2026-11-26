Pályázat nélkül osztottak szét milliárdokat Nagy Ervinék

Mint arról lapunk beszámolt, nyílt pályázati eljárás nélkül döntött közel hárommilliárd forintnyi közpénz elosztásáról a Nagy Ervin vezette kulturális államtitkárság. Egy kiszivárgott tájékoztató szerint az év végi időszűkére hivatkozva mellőzték a nyílt pályáztatást, a konkrét támogatási döntéseket pedig az államtitkárság hozta meg. Az eljárás különösen annak fényében vet fel kérdéseket, hogy a tiszás kulturális vezetés korábban az átláthatóság és a nyílt verseny fontosságát hangoztatta.

Az összeférhetetlenség kérdése is felmerülhet, miután a táncművészeti szakmai bizottságba Nagy Ervin korábbi élettársa, Duda Éva is bekerült, akinek érdekeltsége korábban NKA-támogatásban részesült.

A támogatott szervezetek névsorát továbbra sem hozták nyilvánosságra, Nagy Ervin november 20-i bejelentéséből csupán annyi derült ki, hogy 74 független művészeti szervezet 1,3 milliárd, 15 szabadtéri színház és fesztivál 465 millió, 18 határon túli művészeti szervezet 90 millió, a független érdekképviseleti szervezetek pedig 55 millió forint támogatásban részesülnek. Azt azonban nem tudni, hogy konkrétan mely társulatoknak és szervezeteknek mekkora összeget ítélt meg a kulturális államtitkárság.

Büntetőjogi felelősség is felmerülhet

Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász lapunknak korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy az év végi időszűke önmagában nem indokolja a versenyeztetés mellőzését, a szakmai bizottságok bevonása pedig nem jelent megfelelő garanciát, ha a végső döntés az államtitkárság kezében marad. A szakértő szerint bizonyos törvényi feltételek teljesülése esetén akár a hivatali visszaélés vagy a hűtlen kezelés lehetősége is vizsgálható.

Lapunk a milliárdos támogatások odaítélésével kapcsolatban megkereste a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumot, kérdéseinkre azonban mindeddig nem érkezett válasz.



