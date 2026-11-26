Kubatov Gábor rossz hírt közölt a Fradi-szurkolókkal a Celje elleni El-meccs reggelén
Kubatov Gábor, az FTC elnöke a Celje elleni El-meccs reggelén posztolt a Facebookon arról, hogy Bertalan Zsolt, az MVM vezérigazgatója lemondta a csütörtökre tervezett találkozót. Az MVM az elmúlt években támogatta az FTC-t, a klub népligeti edzőközpontjának is névadó szponzora, az együttműködés folytatása azonban kérdéses. Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár szerdai bejegyzése alapján a Fradi 2018 óta 35,9 milliárd forintot kapott az MVM-től.
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