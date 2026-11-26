Lannert Judit saját magát az elitek elitjébe sorolta
Míg a magyar pedagógusok kreativitásáról és szakmai felkészültségéről több alkalommal is kritikusan nyilatkozott Lannert Judit, saját teljesítményét egészen másként értékelte. A jelenlegi oktatási miniszter már évekkel ezelőtt úgy vélte, hogy eljutott pályafutása szakmai csúcsára, és a neve önmagában is elegendő az érvényesüléshez.
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