A döntéshozók közül többen már szabadlábon védekezhetnek

Az ügyvéd azért is indokolatlannak tartja a letartóztatás fenntartását, mert az NKA-támogatások elosztásában döntéshozóként részt vevő személyek közül többen már bűnügyi felügyelet alatt állnak. Köztük van Bús Balázs is, aki a napokban hagyhatta el a büntetés-végrehajtási intézetet.

Varga-Bajusz Veronika letartóztatását ezzel szemben 2027. február 1-jéig hosszabbította meg a bíróság. A védelem az időközben megismert vallomások és nyomozati iratok alapján enyhébb kényszerintézkedés elrendelését kezdeményezte az ügyészségnél, amely egyelőre nem hozott döntést.

A volt államtitkárnak a születésnapját is rács mögött, családjától távol kellett töltenie. Ügyvédje abban bízik, hogy legalább a karácsonyt már szerettei körében ünnepelheti.