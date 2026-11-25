„Tollba azért nem fogom mondani, ha nem baj, de a lényeg nagyjából ez volt: Az RNR leszerződött a produkciókkal vagy a színházakkal az alkotók nevében. Az mindegy, hogy színész, operatőr, zeneszerző, rendező – egyvalami volt a fontos: ilyenkor az ügynökségnek kellett fizetni közvetlenül és nem a színésznek, az operatőrnek, a zeneszerzőnek, a rendezőnek. Vajon miért érte ez meg mindenkinek? Ha minden igaz, ezt nyomozza most a NAV, nem? De alapvetően, mert mindenki jobban járt!

Mindenkinél több pénz maradt! A színháznál, a színésznél. Az RNR kp-ban, vagy ciprusi és egyéb számlákról utalta át a pénzt.”

Ugyanaz az ajtó, ugyanaz az üzleti kör?

A történet egy másik szereplője a Központi Reactor Művészeti Ügynökséget működtető Központi Reactor Kft., amelyet Járó Éva és Mattyasovszky-Zsolnay Bálint alapított. A vállalkozás filmes és színészügynökségként működik, portfóliójában pedig olyan színészek is szerepelnek, akik a Molnár Áron nevével fémjelzett Loupe Színházi Társulás produkcióiban lépnek fel.

NoÁr tüntetésen Fotó: Mirkó István / MI

A KözTér által feltárt egyik legérdekesebb körülmény, hogy a Központi Reactor és az RNR hivatalos székhelye pontosan ugyanaz: a budapesti Honvéd utca 40. szám alatti épületben, ugyanazon az ajtón belül található. A cikkben megszólaló forrás szerint a két vállalkozás mögött valójában azonos érdekeltségi kör áll, és Molnár Áron mindkettőhöz kötődik. A portál több, a művészeti életből származó forrásra hivatkozva azt is állítja, hogy az RNR korábban Molnár számláit is kiállította.

Központi Reactor Művészeti Ügynökség Kft. és az RNR a tényleges tulajdonosokat tekintve ugyanazt a kört jelenti. Mint minden rendes számlagyárban, adócsalás esetén több cég van. Az is lehet, hogy van még vagy tíz, én csak ezt a kettőt ismerem. És azt tudom, hogy Áronnak mind a kettőhöz van köze

– közölte a forrás.