Amikor az emberi hangból hangszer lesz

Scott Kinsey zenei világának egyik legkülönlegesebb vonása, hogy nemcsak hagyományos hangszerekkel kísérletezik. Az énekelt vagy beszélt emberi hangot is képes szintetizátorral átalakítani, az így létrejött hangszíneket pedig tovább formálja, hajlítja, majd szervesen beépíti a zenébe. Az eredmény nehezen skatulyázható be: egyszerre idézi meg az emberi hangot és egy elektronikus hangszert.

Borlai számára éppen ez a kísérletező kedv a legvonzóbb Kinsey művészetében. „Én ezt mindig is nagyon szerettem Kinsey-ben, és mindig is rendkívül inspirált. Állandóan változik, amit csinál, és

néha egyetlen századmásodpercnyi atmoszféra is elég ahhoz, hogy elindítson benne valamit. Öröm figyelni, és egyben kihívás is a részese lenni

– mondta.

Előbb a koncert, aztán a streaming

A Thought Distortions megjelenési stratégiája szembemegy a mai trendekkel: a közönség először a novemberi turné koncertjein szerezheti be az albumot CD-n, decembertől pedig a Bandcampen is elérhető lesz fizikai formátumban. A nagy streamingplatformokra a tervek szerint csak 2027 áprilisában kerül fel az anyag, így a hallgatók előbb élőben ismerhetik meg az új szerzeményeket, mint a digitális felületeken. Borlai bátor, ugyanakkor teljesen érthető lépésnek tartja ezt a megoldást.

„Egy hónapig vagyunk turnén, amelynek a budapesti koncert az utolsó állomása.

Egészen más úgy megvásárolni és hazavinni a matériát, ha előtte már élőben is hallottad. Ez egy kicsit a zenefogyasztás klasszikus formája: tetszett, megveszed, hazaviszed és meghallgatod. Aztán vigyázol rá életed végéig, mert aláírták a rajta szereplő muzsikusok is, és mert ápolni szeretnéd a kultúrát.

Hiszen ez viszi előre az emberiséget, és általa tudod tisztelni és fenntartani a múltat is” – fogalmazott.