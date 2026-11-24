A toborzás sem a tervek szerint alakult

A Tűzfalcsoport által összegyűjtött nyilatkozatok alapján nemcsak a létszámbővítés üteme, hanem a munkatársak toborzásának módja körül is akadnak kérdések. Míg Unger kezdetben kifejezetten a rendőrség, a NAV és az ügyészség állományából tervezett szakembereket átcsábítani, addig szeptember végére már arról beszélt, hogy a jelentkezők az NVVH honlapján közzétett álláshirdetéseken keresztül pályázhatnak majd. Az elnök akkor azt ígérte, hogy a szervezet internetes oldala egy héten belül elindul.

A honlap körüli bizonytalanság azonban azóta sem oszlott el. A Tűzfalcsoport által ismertetett információk szerint a hivatal webes felülete jelenleg nem érhető el, noha egy november eleji Reddit-bejegyzés alapján úgy tűnik, hogy korábban már megjelenhetett az interneten.

Az NVVH november 13-án létrehozott Facebook-oldala ugyanakkor működik. Az oldalon közzétett négy bejegyzés egyikében álláshirdetés is szerepel, a szöveg pedig a Közszolgállás portáljára irányítja az érdeklődőket. A portál keresőjében a hivatal nevére rákeresve azonban mindössze egyetlen aktuális álláshirdetés található: a nyomozati jogorvoslati osztályvezetői pozícióra keresnek munkatársat.

Mindez azért különösen figyelemre méltó, mert a hivatalban a jelenlegi létszám alapján több mint száz betöltetlen álláshely lehet. Egyelőre nem világos, hogy Unger Anna milyen ütemezéssel és milyen toborzási stratégiával kívánja feltölteni a hiányzó pozíciókat.

Látványos ügyek, hiányzó munkatársak

Az NVVH az elmúlt időszakban több nagy nyilvánosságot kapó ügyben is szerepet vállalt. A hivatal átvett többek között korrupciógyanús ügyeket, köztük az óbudai korrupciós eljárást, valamint a Seszták Miklóshoz köthető Volánbusz-beszerzések ügyét. Unger Anna a novemberi interjúban arról is beszélt, hogy saját kezdeményezésű vizsgálatokat szintén folytatnak, ezek részleteiről azonban a nyomozás érdekeire hivatkozva nem kívánt tájékoztatást adni.