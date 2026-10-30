Seszták Miklós bizalmasára is lecsapott az NVVH

Január végéig letartóztatásban marad Seszták Miklós

A szeptember 30. óta letartóztatásban lévő volt miniszter ügyében szerdán újabb döntés született. A Budai Központi Kerületi Bíróság 2027. január 30-ig meghosszabbította a politikus letartóztatását, elutasítva a szabadlábra helyezésére és az enyhébb kényszerintézkedés alkalmazására irányuló indítványokat.

A bíróság szerint továbbra is fennáll a szökés és elrejtőzés, valamint a bizonyítás veszélyeztetésének kockázata. A hatóságok a politikus vagyoni helyzetét is figyelembe vették a döntésnél.

Seszták Miklós tagadja a terhére rótt bűncselekmények elkövetését. Védője korábban hangsúlyozta, hogy a volt miniszter kész a hatóságok előtt megjelenni, vallomást tenni és tisztázni magát.

Az ügyben most letartóztatott bizalmas szerepének tisztázása a nyomozás további fontos kérdése lehet. A pénzfutárként emlegetett férfi személyazonosságát a hatóság egyelőre nem hozta nyilvánosságra.