Seszták Miklós bizalmasára is lecsapott az NVVH

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Újabb szereplőt tartóztattak le a Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési minisztert érintő korrupciós ügyben. A Budai Központi Kerületi Bíróság harminc napra elrendelte a politikus egyik bizalmasának letartóztatását, aki a gyanú szerint pénzfutárként működött közre a milliárdos kenőpénzek átvételében és szállításában. A döntésről pénteken tájékoztatta az MTI-t a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal.

Kárpáti András
2026. 10. 30. 17:05
Seszták Miklós bizalmasára is lecsapott az NVVH
Seszták Miklóst korrupcós bűncselekménnyel gyanúsítják. Forrás: Facebook

Január végéig letartóztatásban marad Seszták Miklós

A szeptember 30. óta letartóztatásban lévő volt miniszter ügyében szerdán újabb döntés született. A Budai Központi Kerületi Bíróság 2027. január 30-ig meghosszabbította a politikus letartóztatását, elutasítva a szabadlábra helyezésére és az enyhébb kényszerintézkedés alkalmazására irányuló indítványokat.

A bíróság szerint továbbra is fennáll a szökés és elrejtőzés, valamint a bizonyítás veszélyeztetésének kockázata. A hatóságok a politikus vagyoni helyzetét is figyelembe vették a döntésnél.

Seszták Miklós tagadja a terhére rótt bűncselekmények elkövetését. Védője korábban hangsúlyozta, hogy a volt miniszter kész a hatóságok előtt megjelenni, vallomást tenni és tisztázni magát.

Az ügyben most letartóztatott bizalmas szerepének tisztázása a nyomozás további fontos kérdése lehet. A pénzfutárként emlegetett férfi személyazonosságát a hatóság egyelőre nem hozta nyilvánosságra.

központi nyomozó főügyészségseszták miklósletartóztatásSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMező Gábor

Megéri megnézni!

Bayer Zsolt avatarja

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu