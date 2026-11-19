Merz a sajtótájékoztatón határozottan elutasította ezt a lehetőséget. Mint fogalmazott, a „jaltai típusú” megállapodások nem hozhatnak békét. A német kancellár szerint a tárgyalások csak akkor lehetnek sikeresek, ha Ukrajna és Európa egyaránt részt vesz bennük. Hangsúlyozta azt is, hogy a szövetségesek a következő évben is folytatják Ukrajna határozott támogatását, hogy Kijev megfelelő erőpozícióból vehessen részt a diplomáciai rendezésben.

Trump odatelefonált

A tanácskozás egyik legérdekesebb mozzanata az amerikai elnök telefonos bejelentkezése volt. A Politico és a Die Welt lapokra hivatkozó The Guardian szerint Trump Kínából hazafelé tartva, a repülőgépéről kapcsolódott be az egyeztetésbe, és

kifogásolta, hogy az EU újabb milliárdokat fordít Ukrajna támogatására. Más beszámolók szerint elsősorban arra hívta fel a figyelmet, mennyi pénzt lehetne megtakarítani a háború lezárásával.

A nézeteltérés azért is figyelemre méltó, mert az európai vezetők éppen az amerikai küldöttekkel próbálták összehangolni a békefolyamatról alkotott elképzeléseiket. Witkoff és Kushner a találkozón beszámolt a kínai egyeztetésekről, és a következő tárgyalási forduló előkészítéséről is egyeztetett a német kancellárral.

Légvédelem, energia és újabb milliárdok

Zelenszkij a találkozó után a légvédelmi rendszerek megerősítését, az energetikai infrastruktúra védelmét, a pénzügyi támogatást és a diplomáciai erőfeszítések folytatását nevezte meg a legfontosabb ukrán célok között.

Külön köszönetet mondott az Európai Uniónak a 2027-re javasolt 45 milliárd eurós pénzügyi csomagért.

Erről mondta a minap Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök, hogy nagyon bízik benne, megszerzi hozá az összes kormány támogatását — azaz Magyar Péteréét is.

Az Európai Bizottság javaslata 25 milliárd euró katonai támogatást és további 20 milliárd euró költségvetési segítséget tartalmaz. A konstrukció elfogadása azonban még a tagállamok jóváhagyásától függ.

A háború utáni biztonsági garanciák ügyében továbbra is napirenden van egy többnemzetiségű katonai erő létrehozása. Ennek feladata egy esetleges tűzszünet után Ukrajna biztonságának támogatása és haderejének újjászervezése lenne. Végleges döntés a csapatok telepítéséről azonban nem született.