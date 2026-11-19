Az étkezésért külön is fizetni kell: a hotel árlistája szerint a félpanziós ellátás felnőtteknek napi 12 ezer forintba kerül fejenként. A szálloda rendezvényekhez saját cateringet is biztosít, a kínálatban két- vagy háromfogásos, svédasztalos menüsorok, kávészünetek, szendvicsek és különféle bekészítések szerepelnek.

A konkrét rendezvényes étkezés ára azonban a nyilvános honlapon nem szerepel, így a frakcióülés tényleges vendéglátási költsége nem állapítható meg.

A parkolás sem ingyenes: a hotel tájékoztatása szerint a szálloda bejáratától mintegy száz méterre található zárt parkoló használata autónként és éjszakánként ötezer forintba kerül.

Forrás: Facebook

A tényleges költségekről egyelőre nincs nyilvános adat

Fontos különbséget tenni a szálloda honlapján feltüntetett egyéni vendégárak és a párt által ténylegesen fizetett összeg között. A képviselőcsoport kaphatott egyedi ajánlatot, a szállás és a rendezvény költségeit pedig többféle konstrukcióban is rendezhették. A nyilvános árlista ezért önmagában nem bizonyítja, hogy mennyibe kerül a Tisza-frakció kétnapos tanácskozása.

A kérdés mindazonáltal indokolt: mennyit fizet a párt a szállásért, az étkezésért és a rendezvényhelyszínért, hány képviselő és munkatárs vesz részt a találkozón, illetve milyen forrásból fedezik a kiadásokat? A kihelyezett frakcióülések költségeiről szóló tájékoztatás különösen fontos lehet egy olyan politikai közösségnél, amely rendszeresen a közélet megújításáról és az átláthatóság szükségességéről beszél.

A Balaton Hotel mindenesetre a saját honlapján kifejezetten alkalmas helyszínként hirdeti magát konferenciák, céges rendezvények és csapatépítő programok lebonyolítására. A Tisza képviselőinek így a szakmai egyeztetéshez szükséges infrastruktúra mellett a balatoni panoráma és a wellnesslehetőségek is rendelkezésükre állnak.

Magyar Péter a csütörtöki tanácskozás előtt, a Déli pályaudvaron tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a frakció és a kormány tagjai az elmúlt időszak tapasztalatait értékelik, valamint a következő hetek és a következő fél év közös munkáját tervezik meg. A kormányfő ezt az eseményt is arra hzsnálta, hogy az ellenzéket támadja, majd a sajtóba is beleszállt, mert nem olyan kérdést kapott, amire számított. Ezt követően Magyar Péter kijelentette,

a kormány és a frakció együttműködése jelenleg hibátlan.

A helyszínválasztás ugyanakkor felvet néhány kérdést. Különösen annak fényében, hogy Magyar Péter politikai kommunikációjában rendszeresen visszatérő elem a korábbi hatalmi elit luxuséletmódjának bírálata, valamint az átlátható és takarékos közélet ígérete. A jelek szerint a wellnessközponttal felszerelt szálloda megfelelő környezetet biztosít a politikai önértékeléshez és a következő fél év feladatainak megtervezéséhez.