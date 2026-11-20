Hétszázmilliárdos útdíj, töredéknyi felújítás

A kiadáscsökkentések éles kontrasztban állnak azzal, amennyit az állam beszed a közlekedőktől. A megtett úttal arányos elektronikus útdíjból 2027-ben 570 milliárd forintot vár a kormány, ami 3,2 százalékos, 17,4 milliárd forintos bővülés az idei tervhez képest, az időalapú e-matricából pedig további 143 milliárd forint folyik be. Az utóbbiból ráadásul már nem vonják le a rendszert korábban működtető, már nem létező Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. kiadásait.

A közutak használatából tehát együttesen 713 milliárd forint érkezik a központi kasszába. Ehhez képest a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére 145 milliárd forintot különítettek el – elsősorban az M49-es gyorsforgalmi út és a mohácsi Duna-híd forrásigényére –, az országos közúthálózat felújítására pedig mindössze 99,9 milliárd forint jut jövőre.

Az ÁSZ összevetette a kormányzati számokat a valósággal: a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kalkulációja szerint a közutak, a burkolatok, a hidak és a karbantartó gépek hosszú távú fenntartásához évi 333 milliárd forintra lenne szükség. A betervezett százmilliárd forint tehát a szinten tartás harmadát sem fedi le, a korábbi években felhalmozódott felújítási hátralék ledolgozására pedig egyetlen fillért sem tartalmaz.