Mindez különösen annak fényében érdekes, hogy Magyar Péter miniszterelnök október 19-én az Országgyűlésben látványos fordulatként jelentette be a 2027-ben induló, százmilliárd forintos közútfejlesztési és kátyúmentesítési programot a költségvetés előzetes bemutatásakor.
A kormányfő akkor arról beszélt, hogy az idei mintegy húszmilliárd forintos hazai felújítási kerethez képest ötször annyi pénz jut majd az utak rendbetételére, mint az előző években, a forrást pedig az autópálya-koncessziós szerződés lezárásán tervezett megtakarításokkal kötötte össze. Az Állami Számvevőszék adatai alapján azonban a bejelentett százmilliárdos csomag valójában azt a 99,9 milliárd forintos közútfelújítási előirányzatot takarja, amely a Magyar Közút számításai szerint még az úthálózat további állagromlásának megállításához sem elegendő.
Vasúti lemaradás és alultervezett buszközlekedés
Nem jobb a helyzet a kötöttpályás és a közösségi közlekedésben sem. A számvevőszék külön vizsgálta a MÁV-csoport pályahálózatának, hídjainak, alagútjainak, biztosítóberendezéseinek, felsővezetékeinek és járműállományának amortizációját.
A MÁV adatszolgáltatásából kiderült, hogy 2027-ben a felújítások és pótlások mértéke mintegy 20 százalékkal elmarad a meglévő eszközök tervévi értékcsökkenésétől, és a korábban felgyülemlett elmaradás pontos összegéről még adat sem állt rendelkezésre.
A közszolgáltatási buszközlekedés finanszírozásánál közvetlen költségvetési lyukat is talált az ÁSZ. Az autóbusszal végzett személyszállítás ellentételezését 280 milliárd forintra tervezték, ami alig 1,1 százalékos, 3 milliárd forintos emelés az idei 277 milliárdhoz képest. A tárca azért nem emelte meg jobban a keretet, mert egy feltételezett, 25 milliárd forintos 2026-os túlfinanszírozásra hivatkozott – holott ezt az összeget még a 2026-os módosított költségvetésből sem vették ki. Az ÁSZ 285 milliárd forintos kiadást prognosztizált, így ezen a soron máris 5 milliárd forintos túllépési kockázatot rögzített.