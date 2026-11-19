Majdnem egy évet kell várni?

A dokumentum két dátumot is tartalmaz. Az egyik arról szól, hogy Kármán András pénzügyminiszternek január 31-ig kell a részletszabályokat tartalmazó jogszabály tervezetét előkészítenie és a kormány elé terjesztenie. A másik, hogy a jövő évi összeget – vagyis az alsó sávba tartozóknak az 50 ezer, a felsőbe tartozóknak a 25 ezer forintot – 2027. október 31-ig fizetik ki.

Ez persze nem azt jelenti, hogy mostantól számítva majdnem egy teljes évet kell várniuk a nyugdíjasoknak a Szép-kártyás juttatásra, de nem is zárható ki.

A részleteket illetően még korábban megkerestük a Pénzügyminisztériumot, válaszuk szerdán érkezett meg. Eszerint a kormány a leginkább rászorulók élethelyzetének javítása érdekében úgy döntött, hogy a havi 500 ezer forint alatti nyugellátásban, illetve a nyugellátásokkal azonos módon utalt ellátásokban részesülők kiegészítő támogatást kapnak. Hozzátették, hogy a miniszterelnöki bejelentéssel összhangban a juttatás bevezetése a következő négy évben, évről évre, fokozatosan valósul meg – ennek menetrendjéről immár papír, a kormányhatározat is létezik.

A tárca azt is megjegyezte, hogy a technikai részletszabályok kidolgozása folyamatban van, és erről hamarosan, a vonatkozó kormányzati döntést követően tájékoztat a kormány.

Ez alapján akár arra is következtethettünk, hogy rövidesen kormányzati bejelentés érkezik a Szép-kártyáról.