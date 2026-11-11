Kíméletlenül ekézik Magyar Péterék nyugdíjügyi terveit: keveset adnak sok idősnek és több ponton igazságtalanok is

Felvetettük a 14. havi nyugdíj és a nyugdíjas Szép-kártya ügyét is. Kusovszky Imréné az előbbi kapcsán felelevenítette azt a tiszás kampányígéretet, amely arról szólt, hogy az új kormány megtartja az Orbán-kabinet minden jó intézkedését.

A 14. havi jó, illetve jó lett volna

– mondta, majd megemlítette, hogy az eredeti menetrend szerint jövőre kétheti nyugdíj járt volna 14. havi juttatásként minden érintettnek. – A nyugdíjas-társadalom nagyon várta a kétheti összeget – jegyezte meg, majd hozzátette: ugyanígy bíztak abban, hogy a Tisza-kormány – teljesítve másik ígéretét – már idén eljuttatja a jogosultaknak a nyugdíjas Szép-kártyát. Ehhez képest jövőre történhet ez meg, és csökkentett összeggel. Ráadásul ennek kapcsán Kusovszky Imréné felvetette: a nyugdíjasok közül sokan úgy értették, hogy az egy évre ígért száz-, illetve kétszázezer forintot négy részletben kapják meg. Tehát a következő négy esztendőben évente csupán huszonöt-, illetve ötvenezer forint érkezik a kártyákra. – Ha nem így lesz, és lépcsőzetesen emelkedik az összeg, a kampányígéret akkor sem teljesül – jegyezte meg, majd arról beszélt: évi huszonötezer forint sokaknak még arra sem elég, hogy kiváltsák a havi gyógyszereiket.

Jön a tél, és ezzel a vitaminok szezonja, azoknak az áfáját viszont nem csökkentette a kormány, csak a zömé­ben egyébként is olcsó vényköteles gyógyszerekét

– mondta az Idősek Tanácsának egykori tagja, aki szerint a kormányzati lépések egyrészt keveset adnak sok nyugdíjasnak, másrészt több ponton igazságtalanok is.