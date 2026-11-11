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Kíméletlenül ekézik Magyar Péterék nyugdíjügyi terveit: keveset adnak sok idősnek és több ponton igazságtalanok is

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A 14. havi nyugdíj, a Szép-kártyás juttatás és a nyugdíjfelzárkóztatás ügyében bőven éri kritika a kabinetet.

Jakubász Tamás
2026. 11. 11. 5:17
Kíméletlenül ekézik Magyar Péterék nyugdíjügyi terveit: keveset adnak sok idősnek és több ponton igazságtalanok is
Nem mindenki örül a tervezett új nyugdíjszabályoknak Fotó: Kurucz Árpád

Felvetettük a 14. havi nyugdíj és a nyugdíjas Szép-kártya ügyét is. Kusovszky Imréné az előbbi kapcsán felelevenítette azt a tiszás kampányígéretet, amely arról szólt, hogy az új kormány megtartja az Orbán-kabinet minden jó intézkedését.

A 14. havi jó, illetve jó lett volna

– mondta, majd megemlítette, hogy az eredeti menetrend szerint jövőre kétheti nyugdíj járt volna 14. havi juttatásként minden érintettnek. – A nyugdíjas-társadalom nagyon várta a kétheti összeget – jegyezte meg, majd hozzátette: ugyanígy bíztak abban, hogy a Tisza-kormány – teljesítve másik ígéretét – már idén eljuttatja a jogosultaknak a nyugdíjas Szép-kártyát. Ehhez képest jövőre történhet ez meg, és csökkentett összeggel. Ráadásul ennek kapcsán Kusovszky Imréné felvetette: a nyugdíjasok közül sokan úgy értették, hogy az egy évre ígért száz-, illetve kétszázezer forintot négy részletben kapják meg. Tehát a következő négy esztendőben évente csupán huszonöt-, illetve ötvenezer forint érkezik a kártyákra. – Ha nem így lesz, és lépcsőzetesen emelkedik az összeg, a kampányígéret akkor sem teljesül – jegyezte meg, majd arról beszélt: évi huszonötezer forint sokaknak még arra sem elég, hogy kiváltsák a havi gyógyszereiket.

Jön a tél, és ezzel a vitaminok szezonja, azoknak az áfáját viszont nem csökkentette a kormány, csak a zömé­ben egyébként is olcsó vényköteles gyógyszerekét

– mondta az Idősek Tanácsának egykori tagja, aki szerint a kormányzati lépések egyrészt keveset adnak sok nyugdíjasnak, másrészt több ponton igazságtalanok is.

Bőven érkeztek kritikák

Hozzá kell tenni, hogy nem ez az egyetlen kritikus vélemény.

Nem erről volt szó, az idősek többet érdemelnek!

– így kezdte dühös hangvételű közelmúltbeli közösségi médiabejegyzését az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke. Murvainé Láng Róza a 14. havi nyugdíjjal kapcsolatos kormányzati tervekről fejtette ki álláspontját.

Ez a Szép-kártya-dolog viszont váratlanul jött

– ezt a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának elnöke, Juhász László mondta a kormányzati tervekről. A GKI Gazdaságkutató Zrt. vezető kutatója, Molnár László pedig arról beszélt:

szerinte joggal panaszkodnak azok a nyugdíjasok, akiknek a havi ellátása csak kevéssel haladja meg azokét, akik részesednek az alacsony nyugdíjasoknak járó kompenzációban.

Borítókép: Nyugdíjat fizet ki a postás Budapesten

nyugdíjszép-kártyaköltségvetésSzóljon hozzá!

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