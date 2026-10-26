Érkeznek a reakciók a Tisza-kormány terveire: „Ez kevesebb, mint amennyire számítottunk”

Mi van ezzel a Szép-kártya-dologgal?

Mint arról lapunk részleteiben beszámolt, a kormány – legalábbis az eddigi bejelentések szerint – módosít egyes nyugdíjszabályokon. Először is nem folytatja az Orbán-kormány menetrendjét, amely arról szólt, hogy a 14. havi nyugdíj összege az idei egyhetiről jövőre kéthetire, 2028-ban háromhetire, egy évvel később négyhetire növekszik. A Tisza-kormány 2027 elején is egyheti összeget folyósít ilyen címen, vagyis a második hetit megspórolja, amivel – a korábbi kormány tervéhez képest – 155 milliárd forintot vesz ki a 2,4 millió nyugdíjas zsebéből.

Illetve leginkább átcsoportosít az érintettek zsebei között. A kormányzati közlés szerint ugyanis ez az összeg adja a fedezetet ahhoz, hogy a Tisza hozzákezdjen egyik fontos kampányígéretének, a nyugdíjas Szép-kártya bevezetésének valóra váltásához.

A választás előtt a Tisza azt ígérte, hogy a havi 250 ezer forint alatti nyugdíjúak évi 200 ezer, a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezők pedig 100 ezer forintot kapnak Szép-kártya formájában, amit csak élelemre, gyógyszerre és pihenésre költhetnek el. A félmillió forintnál nagyobb ellátást kapóknak nem ad Szép-kártyát a Tisza-kormány. Csakhogy – mint a múlt héten kiderült – jövőre csupán az összegek egynegyedét fizetik ki: vagyis az alsó kategóriába tartozók évi 50 ezer, a magasabba tartozók évi 25 ezer forinttal számolhatnak. Ez kilencvenmilliárd forintos költségvetési kiadást jelenthet.