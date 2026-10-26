Borús jövendölés: véget vet az eddigi életnek a Tisza költségvetése, nem is egy dolgot veszít el a társadalom

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Jön az emelkedő árak és a leszorított bérek korszaka?

Jakubász Tamás
2026. 10. 26. 5:22
A nagy kérdés most az, mekkora bérből mekkora árakat kell majd kifizetni jövőre. Fotó: Lang Róbert

Nyugdíjak

Szalai Piroska külön kitért a nyugdíjasok helyzetére. Ugyan dicséretes a kormányzati törekvés, hogy az alacsonyabb nyugdíjúak havi juttatását felemeljék, ám ezt szerinte nem a nyugdíjrendszeren belül kellene megtenni, hanem szociális kasszából történő kiegészítéssel.

A nyugdíj a ledolgozott évek és az ezek alatt teljesített befizetések alapján illeti meg az arra jogosultakat, az így megszerzett ellátásokat nem lehet csak úgy átírogatni. Ez társadalmi feszültséghez vezethet és messze nem szolgálja a kormány által oly sokszor hangoztatott igaz­ságosságot

– fogalmazott Szalai Piroska. Azzal viszont egyáltalán nem ért egyet, hogy az állam nem fizeti ki a 14. havi nyugdíj második heti részletét. – Ez az összeg járna a 2,4 millió nyugdíjasnak, a Tisza-kormány azonban elveszi tőlük – mondta a Fidesz gazdaságpolitikusa. S ezt szerinte nem ellensúlyozza semmilyen más intézkedés.

Árak

A képviselő ezután a megugró költségekről beszélt. Az üzemanyagok védett árának nyári eltörlése óta semmi sem állja útját a benzin és különösen a gázolaj drágulásának, most pedig az élelmiszerek és a drogériai termékek árat kordában tartó árrésstopot számolná fel a Tisza-kormány.

Az árakban hamarosan érződni fog előbb az üzemanyagok áremelkedése miatt fellépő infláció, amit majd követ az élelmiszer-drágulás

– fogalmazott Szalai Piroska. Összességében úgy vélekedett: az ország búcsút mondhat az eddig megszokott életnek, a folyamatos béremelésnek és a féken tartott áraknak. – És még nem is tudunk mindent – jegyezte meg a Fidesz országgyűlési képviselője, aki nem zárja ki, hogy újabb kellemetlen meglepetések érik majd a szavazókat, ha a Tisza közzéteszi a jövő évi költségvetés és az ahhoz kapcsolódó adótörvények tervezetét.

(Borítókép: Vásárlók egy kaposvári üzletben 2026 elején.)

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