Borús jövendölés: véget vet az eddigi életnek a Tisza költségvetése, nem is egy dolgot veszít el a társadalom

Nyugdíjak

Szalai Piroska külön kitért a nyugdíjasok helyzetére. Ugyan dicséretes a kormányzati törekvés, hogy az alacsonyabb nyugdíjúak havi juttatását felemeljék, ám ezt szerinte nem a nyugdíjrendszeren belül kellene megtenni, hanem szociális kasszából történő kiegészítéssel.

A nyugdíj a ledolgozott évek és az ezek alatt teljesített befizetések alapján illeti meg az arra jogosultakat, az így megszerzett ellátásokat nem lehet csak úgy átírogatni. Ez társadalmi feszültséghez vezethet és messze nem szolgálja a kormány által oly sokszor hangoztatott igaz­ságosságot

– fogalmazott Szalai Piroska. Azzal viszont egyáltalán nem ért egyet, hogy az állam nem fizeti ki a 14. havi nyugdíj második heti részletét. – Ez az összeg járna a 2,4 millió nyugdíjasnak, a Tisza-kormány azonban elveszi tőlük – mondta a Fidesz gazdaságpolitikusa. S ezt szerinte nem ellensúlyozza semmilyen más intézkedés.