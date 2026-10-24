Sok nyugdíjas rosszabbul jár jövőre: több tízezer forint is hiányozhat a járandóságból

A Portfolio korábbi becslése szerint a 14. havi nyugdíj egyheti szinten tartásával az állam négy év alatt mintegy 1350 milliárd forinttal költhet kevesebbet, mint az eredetileg tervezett fokozatos bevezetéssel. A kiesést az új SZÉP-kártya és a kisebb nyugdíjak külön emelése némileg ellensúlyozhatja, ám ezekből már nem mindenki részesül azonos mértékben – írja elemzésében a Bankmonitor.

Az átlagnyugdíjasok is veszíthetnek

A kormány 2027-re háromszázalékos inflációval számol, így a januári általános nyugdíjemelés várhatóan ekkora lehet. A pontos mértéket ugyanakkor még nem hirdették ki. Az idei, 264 400 forintos átlagnyugdíj ezzel mintegy 272 300 forintra emelkedne.

Ennek alapján átlagosan a 14. havi nyugdíj februárban nagyjából 68 ezer forintot jelentene, szemben a korábbi ütemezés szerinti 136 ezer forinttal.

Forrás: Bankmonitor

Az átlagnyugdíjban részesülők ugyanakkor 25 ezer forintos SZÉP-kártyára lennének jogosultak, de ez csak részben pótolja az elmaradó egyheti juttatást.

Így az átlagnyugdíjas éves szinten hozzávetőleg 43 ezer forinttal kapna kevesebbet annál, mint amennyire a 14. havi nyugdíj korábbi emelési menetrendje alapján számíthatott.

A különbség a magasabb nyugdíjaknál még jelentősebb lehet.