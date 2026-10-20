Kiderült, mekkora lehet a jövő évi nyugdíjemelés

Hozzá kell tenni, hogy a jövő évi költségvetésben több más intézkedés is érinti a nyugdíjasokat. Ilyen például a minimumnyugdíj sok kritikát kiváltó felemelése 120 ezer forintra, amihez sávos nyugdíjemelés is kapcsolódik majd. Ahogy ilyen a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetése, amelyet egészen máshogyan ígért meg Magyar Péter, mint ahogyan a kormányfő hétfői bejelentése szerint végül megvalósulhat.