Hozzá kell tenni, hogy a jövő évi költségvetésben több más intézkedés is érinti a nyugdíjasokat. Ilyen például a minimumnyugdíj sok kritikát kiváltó felemelése 120 ezer forintra, amihez sávos nyugdíjemelés is kapcsolódik majd. Ahogy ilyen a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetése, amelyet egészen máshogyan ígért meg Magyar Péter, mint ahogyan a kormányfő hétfői bejelentése szerint végül megvalósulhat.
Kiderült, mekkora lehet a jövő évi nyugdíjemelés
A 14. havi juttatás azonban nem növekszik 2027-ben.
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