Átverés volt a nyugdíjas SZÉP-kártyáról szóló ígéret

Kármán András azt hangoztatta, hogy a jövő évi nyugdíjintézkedések jobban kedveznek majd az időseknek, mint a 14. havi nyugdíj további bővítése. A pénzügyminiszter 368 milliárd forintos csomagról beszélt, amelyből 90 milliárd jutna a SZÉP-kártyára, 123 milliárd a kisnyugdíjak felzárkóztatására, 155 milliárd pedig a már meglévő egyheti 14. havi nyugdíj kifizetésére.

A kormány összehasonlítása azonban félrevezető lehet, hiszen a 368 milliárd forintos csomagba azt a 155 milliárdot is beleszámolták, amelyet a már korábban bevezetett egyheti 14. havi nyugdíj kifizetésére fordítanak.

Ez tehát nem új támogatás, hanem egy meglévő juttatás fenntartása. Vagyis a 368 milliárdból ténylegesen 213 milliárd forint jutna új intézkedésekre, ami már elmarad a 14. havi nyugdíj újabb egyheti részének becsült, 155 milliárdos költségével együtt számolt 310 milliárdtól.

Ígéretek határidők nélkül

Több további választási vállalásuk megvalósításáról viszont hallgat a Tisza-kormány. Ilyen az otthonápolási díjak 50 százalékos emelése, amely mintegy 60 ezer családot érintene, valamint az idősotthoni férőhelyek számának bővítése. Ugyancsak bizonytalan a Férfiak 40 program sorsa, amely a nőkhöz hasonlóan 40 év jogosultsági idő után tenné lehetővé a férfiak nyugdíjba vonulását. Magyar Péter a választások előtt és kormányfőként is kiállt a kezdeményezés mellett, a bevezetést azonban a költségvetés helyzetétől tette függővé. Konkrét döntés és határidő azóta sincs, így az érintettek továbbra sem tudhatják, mikor élhetnek a megígért lehetőséggel.