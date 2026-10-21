Átverés volt a nyugdíjas SZÉP-kártyáról szóló ígéret

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Alaposan megkurtította a Tisza-kormány a nyugdíjasoknak tett választási ígéreteinek jövő évi részét. Magyar Péterék a kampányban még azonnali jövedelemnövelést, évi 200 ezer forintos SZÉP-kártyát és a 13–14. havi nyugdíj megőrzését hirdették, a 2027-es költségvetés bemutatásakor azonban már egészen más menetrend rajzolódott ki. A SZÉP-kártyára ígért összegnek jövőre mindössze a negyedét fizetnék ki, a 14. havi nyugdíj további felépítéséről lemondtak, több korábbi vállalás megvalósításáról pedig egyelőre nem szolgáltak érdemi részletekkel.

Kárpáti András
2026. 10. 21. 16:30
Magyar Péter üzenete Forrás: Facebook

Kármán András azt hangoztatta, hogy a jövő évi nyugdíjintézkedések jobban kedveznek majd az időseknek, mint a 14. havi nyugdíj további bővítése. A pénzügyminiszter 368 milliárd forintos csomagról beszélt, amelyből 90 milliárd jutna a SZÉP-kártyára, 123 milliárd a kisnyugdíjak felzárkóztatására, 155 milliárd pedig a már meglévő egyheti 14. havi nyugdíj kifizetésére.

A kormány összehasonlítása azonban félrevezető lehet, hiszen a 368 milliárd forintos csomagba azt a 155 milliárdot is beleszámolták, amelyet a már korábban bevezetett egyheti 14. havi nyugdíj kifizetésére fordítanak. 

Ez tehát nem új támogatás, hanem egy meglévő juttatás fenntartása. Vagyis a 368 milliárdból ténylegesen 213 milliárd forint jutna új intézkedésekre, ami már elmarad a 14. havi nyugdíj újabb egyheti részének becsült, 155 milliárdos költségével együtt számolt 310 milliárdtól.

Ígéretek határidők nélkül

Több további választási vállalásuk megvalósításáról viszont hallgat a Tisza-kormány. Ilyen az otthonápolási díjak 50 százalékos emelése, amely mintegy 60 ezer családot érintene, valamint az idősotthoni férőhelyek számának bővítése. Ugyancsak bizonytalan a Férfiak 40 program sorsa, amely a nőkhöz hasonlóan 40 év jogosultsági idő után tenné lehetővé a férfiak nyugdíjba vonulását. Magyar Péter a választások előtt és kormányfőként is kiállt a kezdeményezés mellett, a bevezetést azonban a költségvetés helyzetétől tette függővé. Konkrét döntés és határidő azóta sincs, így az érintettek továbbra sem tudhatják, mikor élhetnek a megígért lehetőséggel.

Magyar Péterkármán andrásműködő magyarországértnyugdíjSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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