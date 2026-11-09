Ez a Tisza-kormány nagy trükkje a nyugdíjemelésekkel

Mennyi? 120!

Az alacsony nyugdíjak felemelését ugyanakkor elindította a kormány. A benyújtott jogszabályok és tervezetek alapján erről annyit lehet tudni, hogy hat sávot alakítanának ki. Az első a 108 ezer forintot nem meghaladó ellátások helyzetét rendené, mégpedig úgy, hogy 120 ezer forintra növelné azokat. A második 108 és 125 ezer forint között húzódna, az ide eső nyugdíjaknál 12 ezer forint lenne a növelés. A harmadiknál, 125 és 130 ezer között tízezer forinttal emelnének, de úgy, hogy az érintettek nyugdíja mindenképpen elérje a 137 ezret. A következő kategóriában, a negyedikben, vagyis a 130 és 135 ezer forint közötti nyugdíjaknál nyolcezret tennének rá úgy, hogy 140 ezernél semmiképpen ne legyen kisebb a havi juttatás. 135 és 140 ezer forint között hatezer lehet a plusz 143 ezres minimummal, végül a 140 és 146 ezer közötti nyugdíjakat 146 ezer forintra egészítenék ki.

Fontos részlet, hogy az év eleji háromszázalékos emelés után határozzák meg, kik tartoznak bele az egyes sávhatárokba.

Az sem elhanyagolandó, hogy Magyar Péter a kampányban azonnal bevezetendő intézkedésként mutatta be a kis nyugdíjak felemelését, ehhez képest a lépés januárban történhet meg.

Hogy a hét-nyolc hónap belefér-e az azonnal kategóriájába, egyéni mérlegelés dolga, az viszont nem, hogy – a kormány számításai szerint – jövőre a külön növeléssel 455 ezer nyugdíjas kaphat többet. Ez – más juttatások emelésével együtt – 123 milliárd forint kiadást jelent az államnak, s nyilván ennyi együttes bevételt a jogosultaknak.