Ez a Tisza-kormány nagy trükkje a nyugdíjemelésekkel

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Egyik kezével ad, másikkal elvesz a nyugdíjasoktól a Tisza-kormány: a jövő évi és későbbi tervek szerint emelkednek az alacsony nyugdíjak, bevezetik a nyugdíjas Szép-kártyát, de a 14. havi juttatás egyheti marad az Orbán-kormány terveiben szereplő kétheti helyett. A százmilliárdos összegű átcsoportosítás már az átlagnyugdíjúaktól is elvenne, az alacsony juttatást kapókkal viszont igen bőkezű.

Jakubász Tamás
2026. 11. 09. 4:50
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Kármán András és Magyar Péter októberben ismertette a jövő évi költségvetés szabályait. Kiderült, ki jár jól és ki rosszul Fotó: Hatlaczki Balázs

Mennyi? 120!

Az alacsony nyugdíjak felemelését ugyanakkor elindította a kormány. A benyújtott jogszabályok és tervezetek alapján erről annyit lehet tudni, hogy hat sávot alakítanának ki. Az első a 108 ezer forintot nem meghaladó ellátások helyzetét rendené, mégpedig úgy, hogy 120 ezer forintra növelné azokat. A második 108 és 125 ezer forint között húzódna, az ide eső nyugdíjaknál 12 ezer forint lenne a növelés. A harmadiknál, 125 és 130 ezer között tízezer forinttal emelnének, de úgy, hogy az érintettek nyugdíja mindenképpen elérje a 137 ezret. A következő kategóriában, a negyedikben, vagyis a 130 és 135 ezer forint közötti nyugdíjaknál nyolcezret tennének rá úgy, hogy 140 ezernél semmiképpen ne legyen kisebb a havi juttatás. 135 és 140 ezer forint között hatezer lehet a plusz 143 ezres minimummal, végül a 140 és 146 ezer közötti nyugdíjakat 146 ezer forintra egészítenék ki.

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Fontos részlet, hogy az év eleji háromszázalékos emelés után határozzák meg, kik tartoznak bele az egyes sávhatárokba.

Az sem elhanyagolandó, hogy Magyar Péter a kampányban azonnal bevezetendő intézkedésként mutatta be a kis nyugdíjak felemelését, ehhez képest a lépés januárban történhet meg.

Hogy a hét-nyolc hónap belefér-e az azonnal kategóriájába, egyéni mérlegelés dolga, az viszont nem, hogy – a kormány számításai szerint – jövőre a külön növeléssel 455 ezer nyugdíjas kaphat többet. Ez – más juttatások emelésével együtt – 123 milliárd forint kiadást jelent az államnak, s nyilván ennyi együttes bevételt a jogosultaknak.

Az ígéret Szép volt

Valóra váltana a kormány egy másik kampányvállalást, a nyugdíjas Szép-kártya bevezetését is:

ez az intézkedés azonban teljesen másként jelenik meg a gyakorlatban, mint ahogy ígéretként elhangzott.

Az eredeti tervek arról szóltak, hogy három kategóriát határoznak meg. A legalacsonyabb nyugdíjúaknak járna a legtöbb: akiknek a havi juttatása nem éri el a 250 ezer forintot, az ígéret alapján évi kétszázezer forintra számíthattak Szép-kártyán. A 250 és 500 ezer forint között kapók évi százezer forintra, a félmilliónál nagyobb nyugdíjúak pedig semmire. Szó esett arról is, hogy az összeg négy egyenlő részletben érkezik majd meg a kártyákra, Magyar Péter pedig májusban, már miniszterelnökként arról beszélt: akár idén ősszel kifizethetik az első részletet.

Nem így lett, idén senki nem lát nyugdíjas Szép-kártyát.

Ellenben minden érintett ellamentálhatott a miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter bejelentésén. A tervek ismertetésekor ugyanis az hangzott el, hogy jövőre csak az összegek negyedét kapják meg a címzettek, a juttatás pedig 2030-ra válhat teljessé. Utóbbi közlést sokan úgy értették, hogy minden esztendőben csupán egynegyed pénz érkezik majd, és négy év alatt így kapják meg az alsó kategóriába tartozók a kétszázezer forintot, a felsőbe soroltak pedig a százezer forintot.

A kormányzati bejelentés azonban arról szólt, hogy a juttatás fokozatosan, évről évre emelkedik, és 2030-ban százezer, illetve kétszázezer érkezik majd a kártyákra.

A most ismerhető részletszabályok bemutatásáért megkerestük a Pénzügyminisztériumot, a választ pedig okvetlen közreadjuk. Annyi azonban már most biztos, hogy az intézkedés 2,2 millió nyugdíjast érinthet, akikhez jövőre összesen 90 milliárd forint kerülhet a kártyák segítségével.

Egy hét, ami egy hónap

A Tisza-kormány közzétette a 13., illetve a 14. havi nyugdíjról szóló elképzeléseit is. Előbbi juttatás helyzete világos: a nyugdíjasok régebb óta kapják, teljes havi összegben, amin a kabinet nem változtat, a 14. havival azonban más a helyzet.

Ezt az Orbán-kormány vezette be, mégpedig a lépcsőzetes megvalósítás elképzelésével, vagyis azzal, hogy évente haladva egyhetivel nő a 14. havi juttatás címén járó összeg, egészen addig, amíg el nem éri a teljes havi juttatást.

Ez magyarul annyit tesz, hogy míg idén egyheti nyugdíj járt, jövőre kéthetinek kellene érkeznie, aztán háromhetinek, 2029-ben pedig egyhavinak. Csakhogy a Tisza-kormány eltér elődje tervétől, és jövőre is egyheti összeget utal 14. havi juttatás gyanánt. Az így megmaradó durván 155 mil­liárd forintot pedig – legalábbis a bejelentések szerint – a nyugdíjas Szép-kártya bevezetésére és minden bizonnyal az alacsony nyugdíjak felemelésére fordítja.

De ki jár jól?

Minden nyugdíjas könnyen kiszámíthatja, hogy a változtatások kedveznek-e neki, vagy sem.

Az egyik oldalon az alacsony nyugdíjak emelése és a Szép-kártya bevezetése, a másik oldalon a 14. havi átalakítása és ennek nyomán egyheti juttatás kiesése áll.

Lássunk néhány számot! Az átlagnyugdíj – ami most 264 ezer forint – jövőre nagyjából 272 ezer forintra emelkedhet. Aki ennyit kap majd, 68 ezer forintot veszít azzal, hogy a 14. havi nyugdíj a következő évben egyheti lesz, és nem kétheti. Ehhez képest az alacsony nyugdíjak emeléséből nem részesül, a Szép-kártyára pedig 25 ezer forint érkezhet. Ez éves szinten 43 ezer forintos veszteséget jelent. A különbség a magasabb nyugdíjaknál még jelentősebb lesz.

Az alacsony nyugdíjúak ellenben igen jól járnak. Egy jelenleg havi százezret kapó nyugdíjas ellátása a háromszázalékos emeléssel 103 ezerre nőne. Csakhogy a felzárkóztatás miatt az összeg 120 ezerre ugrik, ezzel emelkedik a 13. havija és a 14. havi egyheti összege is, amihez hozzáadódik még az ötvenezer forint a Szép-kártyán. S bár az érintett sem kapja meg a 14. havi nyugdíj második heti részét, mégis összességében évi negyedmillió forinttal többhöz juthat jövőre.

A Tisza tehát erőteljes átcsoportosítást hajt végre: már az átlagnyugdíjúaktól is elvesz, az alacsony juttatásúakat viszont erőteljesen segíti. Így lehet, hogy sokkal többet nem költ ugyan nyugdíjra, ellátásra, az emelés bizonyos csoportoknál mégis látványos lesz. Persze a végleges ítélettel meg kell várni a végleges szabályokat.

Borítókép: Magyar Péter és Kármán András sajtótájékoztatón, a Pénzügyminisztérium épületében

nyugdíjszép-kártya14. havi nyugdíjSzóljon hozzá!

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