Magyar Péter újabb nyugdíjügyi ígéretével szembesítették a kormányt, megérkezett a válasz

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Húszezer új, modern férőhely megnyitását vállalta a kampányban a Tisza. Kormányon már arról beszélnek, fel kell mérniük, hogy az idősek egyáltalán akarnak-e otthonba költözni.

2026. 11. 06. 5:00
Magyar Péter újabb nyugdíjügyi ígéretével szembesítették a kormányt, megérkezett a válasz
Magyar Péter a kampányban. Ígérni mindent lehetett? Fotó: Havran Zoltán

Itt a válasz

Rétvári Bence kérdésére a tárca október közepén hosszú parlamenti választ adott, ám abból nem derült ki túl sok. Illetve mégis, de lássuk a részleteket! A minisztérium válasza – melyet Barna-Szabó Tímea miniszterhelyettes jegyzett – bevezetésképpen rögzítette, hogy a szociális szolgáltatások fejlesztését a kormány az idősek tényleges szükségleteiből kiindulva tervezi meg, ám ehhez meg kell ismerni a területi szükségleteket és az érintettek véleményét. – Adatvezérelt szociális szolgáltatástervezést kívánunk megvalósítani. Ennek részeként fel kell tárni települési és térségi szinten az idős népesség számának és összetételének változását, a meglévő szolgáltatási kapacitásokat, a hozzáférési hiányokat, az ellátási várakozásokat, valamint az egészségügyi és szociális szükségleteket – áll a tárca válaszában, amelyből kiderült az is: az idősek körében végzett úgynevezett attitűd- és szükségletfelmérésre alapoznák a fejlesztéseket.

Ez többek között arra adhat választ, hogy a nyugdíjasok milyen élethelyzetben milyen segítséget tartanak megfelelőnek, meddig szeretnének saját otthonukban maradni, milyen otthoni, közösségi és bentlakásos szolgáltatásokat vennének igénybe, és melyek azok az akadályok, amelyek ma nehezítik számukra a segítséghez való hozzáférést.

– Ahol az adatok bentlakásos kapacitáshiányt mutatnak, ott indokolt lehet új férőhelyek létrehozása – jegyezték meg, közölve azt is, hogy más térségekben ugyanakkor a házi segítségnyújtás, az étkeztetés, a nappali szolgáltatások, a jelzőrendszeres segítségnyújtás vagy más, az önálló életvitelt támogató szolgáltatások fejlesztése jelenthet jobb megoldást. Végezetül leszögezték, hogy a konkrét fejlesztési helyszínek kijelölése csakis ezeknek a tényezőknek az együttes, gondos értékelése után történhet meg.

De mikor?

A válasz alapján úgy tűnik, hogy a minisztérium a folyamat legelején áll, talán még a rajtkövet sem érte el. Felmérik az igényeket, és hogy adott helyeken mennyi ember elhelyezésére lehet szükség, megkérdezik az érintetteket, ezek után kezdik meg a helyszín kiválasztását.

A nyugdíjasotthonok kivitelezési munkái nyilván csak ezeket követően kezdődhetnek el. Mindez az idei évben nyilván nem fér bele, de nagy kérdés, hogy a ciklusból hátralévő 3,5 évbe belefér-e.

Borítókép: Magyar Péter a kampányban egy platón tart beszédet

idősotthonkampányígéretRétvári BenceSzóljon hozzá!

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