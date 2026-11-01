Büszkén hirdetik a jövő évi nyugdíjemelést, de a többség zsebéből valójában pénzt vesz ki a kormány

Csökkentett keret és utalvány a készpénz helyett

A kormánykommunikáció szerint a kabinet a kieső összeget a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetésével ellensúlyozza, ám a költségvetési számok e téren is komoly megszorításról árulkodnak.

A 2,2 millió jogosultnak szánt kártyás juttatásra mindössze 90 milliárd forintot különítettek el, ami 65 milliárd forinttal kevesebb annál, mintha kifizették volna a 14. havi nyugdíj esedékes második hetét.

Ráadásul a szabadon felhasználható készpénzes nyugdíj helyett az idősek kizárólag meghatározott célokra – élelmiszerre, gyógyszerre és pihenésre – elkölthető utalványt kapnak, és a korábban ígért összegnek is csupán az első részletét.

A jövő évi költségvetést a társadalmi igazságosság jelszavával hirdeti a kormány, de voltaképpen klasszikus megszorítást láthatunk. A legkisebb nyugdíjak korrekcióját nem többletforrásból, hanem a nyugdíjasok derékhadától elvont 14. havi részletből finanszírozza a kormány, és ezen felül is több tízmilliárd forintot spórol az idős korosztályon.