Büszkén hirdetik a jövő évi nyugdíjemelést, de a többség zsebéből valójában pénzt vesz ki a kormány

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A sávos korrekcióval és az utalványozással tízezreket spórol az időseken a jövő évi költségvetés.

Somogyi Orsolya
2026. 11. 01. 11:38
Büszkén hirdetik a jövő évi nyugdíjemelést, de a többség zsebéből valójában pénzt vesz ki a kormány
A kormány néhány helyen emel, de többet vesz el a nyugdíjasokól Fotó: Havran Zoltán

Csökkentett keret és utalvány a készpénz helyett

A kormánykommunikáció szerint a kabinet a kieső összeget a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetésével ellensúlyozza, ám a költségvetési számok e téren is komoly megszorításról árulkodnak.

A 2,2 millió jogosultnak szánt kártyás juttatásra mindössze 90 milliárd forintot különítettek el, ami 65 milliárd forinttal kevesebb annál, mintha kifizették volna a 14. havi nyugdíj esedékes második hetét.

Ráadásul a szabadon felhasználható készpénzes nyugdíj helyett az idősek kizárólag meghatározott célokra – élelmiszerre, gyógyszerre és pihenésre – elkölthető utalványt kapnak, és a korábban ígért összegnek is csupán az első részletét.

A jövő évi költségvetést a társadalmi igazságosság jelszavával hirdeti a kormány, de voltaképpen klasszikus megszorítást láthatunk. A legkisebb nyugdíjak korrekcióját nem többletforrásból, hanem a nyugdíjasok derékhadától elvont 14. havi részletből finanszírozza a kormány, és ezen felül is több tízmilliárd forintot spórol az idős korosztályon.

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