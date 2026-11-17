Magyar Péternek sikerült lemondani arról a szuverenitásról, amiről a kampányban beszélt (Fotó: Markovics Gábor)

A kormány állítja, hogy jól csinálnak mindent

A 2027-es költségvetés a magyar gazdaságpolitika irányváltása és az uniós források miatt kavart nagy port . A Magyar Péter vezette kormány az elmúlt hónapokban azért alakította át az adó- és támogatási rendszert, illetve teljesítette az Európai Bizottság által szabott mérföldköveket, hogy felszabadítsa a Magyarországnak járó, mintegy 10 milliárd eurós uniós helyreállítási alapot és a kohéziós pénzeket.

A Tisza-kormány szentül hiszi, hogy a különböző támogatások kivezetése és átalakítása hosszú távon stabilabbá teszi az államháztartást, míg az ellenzék szerint a lépések komoly életszínvonal-esést hoznak, amit konkrét adatokkal is alátámasztottak már az elmúlt hetekben a Fidesz, a KDNP és a Mi hazánk képviselői.