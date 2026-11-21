Úgy tűnik, nem kerüli el az ország a megszorítást

Nemrégiben szintén idéztük Sebestyén Gézát, aki szerint a számok azt mutatják, hogy jövőre komoly megszorítás lesz. Ráadásul nem is akármilyen. A közgazdász felidézte 2008-at – tehát a 2009-es brutális megszorítások előtti esztendőt –, amelyet súlyos válságévnek nevezett, majd rámutatott, hogy akkor a balliberális kormány 1,3 százalékkal csökkentette a GDP-arányos költségvetési hiányt. Tehát, mint mondta, akkor 1,3 százalékos megszorítás volt.

Ehhez képest a Tisza 2,6 százalékos hiánycsökkentést tervez, ami alapján a közgazdász arra a következtetésre jutott, hogy Magyar Péter kormánya jövőre a 2008-as kétszeresével felérő megszorítást vezethet be.

Sebestyén Géza a bevételi és a kiadási oldalon is súlyos intézkedéseket azonosított, majd arról beszélt, ezek miként hathatnak a cégek helyzetére. Okfejtése szerint a megszorítások miatt a vállalkozások bevételei csökkenhetnek, akárcsak a számukra nyújtott támogatások nagysága. Emiatt a társaságok óvatosabban vehetnek fel embert, visszafoghatják, elnapolhatják fejlesztéseiket, ha pedig így lesz, visszaeshet a fogyasztás és a beruházás, ezzel pedig a magyar GDP.