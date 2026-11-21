Mindannyian azt kérjük a felelős törvényhozóktól, hogy ne avatkozzanak bele se az FTC, se egyébként más magyar sportklub életébe azzal, hogy megszabják, ki legyen annak az elnöke, elnökségi tagja!
Maradjon a sport a mi világunk!”
Mindannyian azt kérjük a felelős törvényhozóktól, hogy ne avatkozzanak bele se az FTC, se egyébként más magyar sportklub életébe azzal, hogy megszabják, ki legyen annak az elnöke, elnökségi tagja!
Maradjon a sport a mi világunk!”
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