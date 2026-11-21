Lionel Messi kihagyott büntetői

A 39 éves Messi arányosan rosszabbul teljesít, hiszen a 152-ből berúgott 117 büntető hat százalékkal kisebb hatékonyságot jelent. Az argentinok világbajnoka a Benin elleni búcsúmérkőzésén betalált a tizenegyespontról, azt megelőzően viszont sorozatban háromszor rontott: kétszer a nyári vb-n, egyszer pedig floridai klubjában. Magyar idő szerint vasárnap éjjel újabb lehetőséget kaphat, a címvédő Inter Miami ugyanis megkezdi az MLS rájátszását, a Columbus Crew elleni nyolcaddöntős párharc első felvonását hazai pályán játszhatják Lionel Messiék.