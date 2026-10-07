Egy gól, gólpasszok, könnyes búcsú: Lionel Messi befejezte

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Eljött az a pillanat, amit senki sem várt Argentínában. Lionel Messi, a világ egyik legnagyobb hatású labdarúgója utoljára szerepelt hazája nemzeti tizenegyében. Az argentin csapat 3-0-ra nyert Benin ellen, Messi stílszerűen góllal és gólpasszal búcsúzott el.

Lantos Gábor
2026. 10. 07. 5:02
Kész, vége, nincs tovább: Lionel Messi nem húzza magára többé hazája válogatott mezét Fotó: LUIS ROBAYO Forrás: AFP

Ángel Di María, Messi egyik legrégebbi válogatott társa szerint ez volt az a nap, amelyet senki nem akart átélni. Azt mondta, öröm látni, hogy Messi nyugodtan és boldogan búcsúzik, mert tudhatja: mindent megtett, amit csak lehetett. Di María szerint ez mindenki számára különleges nap, ő pedig egész életében hálás lesz Messinek.

Messi egykori barcelonai és párizsi csapattársa, a brazil Neymar még a mérkőzés előtt búcsúzott tőle. A brazil játékos azt üzente, hogy nemcsak Argentína, hanem az egész világ hálás lehet azért, amit Messi a futballért tett. Neymar szerint Messi miatt még jobban megszerette a futballt, és különleges megtiszteltetésnek tartja, hogy pályafutása során játszhatott ellene, majd vele együtt is történelmet írhatott.

A Benin elleni mérkőzésnek volt még egy különleges búcsúzója: Nicolás Otamendi is utolsó válogatott mérkőzését játszotta. A 17 éve Messi mellett szereplő védő ráadásul éppen Messi szögletéből szerezte Argentína első gólját. Otamendi már a mérkőzés előtt azt írta, hogy lezárul élete egy szakasza, a válogatott mezének viselése pedig pályafutása egyik legnagyobb megtiszteltetése volt. Messihez külön is szólt: „Megtiszteltetés volt a történeted része lenni, Kicsi.”

Argentina's defender #19 Nicolas Otamendi greets Argentina's forward #10 Lionel Messi before being substituted during the international friendly football match between Argentina and Benin at the Mas Monumental stadium in Buenos Aires on October 6, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
Nicolas Otamendi és Lionel Messi - Fotó: JUAN MABROMATA / AFP

Alexis Mac Allister szerint az argentin válogatott számára most egy teljesen új korszak kezdődik. A középpályás úgy fogalmazott, hogy Messinek egyszerűen nem lesz utódja: nem lehet egy az egyben pótolni azt a játékost, aki hosszú éveken át mérkőzéseket döntött el. A csapatnak ezért most nem az lesz a feladata, hogy megtalálja „a következő Messit”, hanem hogy egységes csapatként legyen erősebb. Mac Allister külön kiemelte Messi szerénységét is. Szerinte csapattársként legalább akkora élmény volt mellette lenni, mint futballistaként nézni őt.

A következő korszak egyik vezére Cristian Romero lesz, aki már Messi visszavonulása után átvette a kapitányi szerepet. A Benin elleni mérkőzéssel Messi válogatottbeli pályafutása - de nyugodtan mondhatjuk - egy korszak is lezárult a sportág történetében.

 

Lionel MessibúcsúmeccsArgentínaSzóljon hozzá!

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