Egy gól, gólpasszok, könnyes búcsú: Lionel Messi befejezte

Ángel Di María, Messi egyik legrégebbi válogatott társa szerint ez volt az a nap, amelyet senki nem akart átélni. Azt mondta, öröm látni, hogy Messi nyugodtan és boldogan búcsúzik, mert tudhatja: mindent megtett, amit csak lehetett. Di María szerint ez mindenki számára különleges nap, ő pedig egész életében hálás lesz Messinek.

Messi egykori barcelonai és párizsi csapattársa, a brazil Neymar még a mérkőzés előtt búcsúzott tőle. A brazil játékos azt üzente, hogy nemcsak Argentína, hanem az egész világ hálás lehet azért, amit Messi a futballért tett. Neymar szerint Messi miatt még jobban megszerette a futballt, és különleges megtiszteltetésnek tartja, hogy pályafutása során játszhatott ellene, majd vele együtt is történelmet írhatott.

A Benin elleni mérkőzésnek volt még egy különleges búcsúzója: Nicolás Otamendi is utolsó válogatott mérkőzését játszotta. A 17 éve Messi mellett szereplő védő ráadásul éppen Messi szögletéből szerezte Argentína első gólját. Otamendi már a mérkőzés előtt azt írta, hogy lezárul élete egy szakasza, a válogatott mezének viselése pedig pályafutása egyik legnagyobb megtiszteltetése volt. Messihez külön is szólt: „Megtiszteltetés volt a történeted része lenni, Kicsi.”

Nicolas Otamendi és Lionel Messi - Fotó: JUAN MABROMATA / AFP

Alexis Mac Allister szerint az argentin válogatott számára most egy teljesen új korszak kezdődik. A középpályás úgy fogalmazott, hogy Messinek egyszerűen nem lesz utódja: nem lehet egy az egyben pótolni azt a játékost, aki hosszú éveken át mérkőzéseket döntött el. A csapatnak ezért most nem az lesz a feladata, hogy megtalálja „a következő Messit”, hanem hogy egységes csapatként legyen erősebb. Mac Allister külön kiemelte Messi szerénységét is. Szerinte csapattársként legalább akkora élmény volt mellette lenni, mint futballistaként nézni őt.