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Ugyanakkor Barak Ravid, a 12-es izraeli tévácsatorna washingtoni tudósítója szerint

semmi nem utal arra, hogy Trump úgy döntött volna, visszatér a háborúhoz.

Szerinte Washingtonban azért beszélnek ismét Iránról, mert Gofman odalátogatott, és Irán vegyi és biológiai fegyverfejlesztéséről beszélt.

Ravid úgy véli, az amerikai kormányzatban szkeptikusak az izraeli hírszerzési információkkal, azokra szerintük Netanjahu politikai érdekei rakódnak, aki azért akar háborút, hogy hatalmon maradhasson, noha az október 27-i választáson elveszítette parlamenti többségét. Marco Rubio amerikai külügyminiszter kétségbe vonta az iráni „piszkos bombáról” szóló beszámolót.

Rogel Alpher, a Háárec politikai elemzője szerint a háborús diskurzus teljes egészében és közvetlenül Netanjahu manipulációjának eredménye. Ő küldte Gofmant, és ő szivárogtatta ki Gofman üzenetét a médiának, hogy Izraelben háborús légkört teremtsen. Ezzel megosztja az ellene létrejött, változást akaró tábort, megakadályozza az Eizenkot vezette kormány megalakulását, és végül az ő vezetésével létrejövő „szükségkormányhoz” vezethet. Alpher szerint Netanjahu szabja meg a napirendet, és ő kelti a hamis vészhelyzet légkörét.

Az Axios című amerikai lap beszámolója szerint Trump, aki a múlt héten még meglehetősen valószínűtlennek nevezte az újabb Irán elleni csapásokat, megbízta az amerikai védelmi minisztériumot és a hírszerző ügynökségeket, hogy mérjék fel, milyen válaszlépéseket tehet Irán a támadási forgatókönyvekre.

Nem sietek semmilyen döntéssel. Meglátjuk, mi történik az év eleje után

— mondta Trump az Axiosnak és a 12-es csatornának. Utóbbi szerint jelenleg azt kutatják, elkerülhető-e, hogy Irán válaszul nagyszabású támadásokat indítson az Öböl menti országok energetikai infrastruktúrája ellen.

Donald Trump. Fotó: POOL FOR YOMIURI / Yomiuri

Az iráni külügyminisztérium szóvivője csütörtökön elutasította azokat a hamisnak nevezett híreket, amelyek szerint az ország vegyi fegyvereket fejleszt, és azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy ürügyet keres egy elhúzódó háborúra. A helyzetet a 2003-as iraki háborút megelőző retorikához hasonlította.

Izrael és Washington 2025 júniusában és idén február végén indított háborút Irán ellen, hogy megingassa a rezsimet, és megsemmisítse az ország ballisztikus rakéta- és nukleáris programját.