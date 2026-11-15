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Már tárgyal az egységkormányról Netanjahu és Eisenkot — melyikük húzza a rövidebbet?

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Benjamin Netanjahu miniszterelnök és az államfőtől kormányalakítási megbízást kapott Gadi Eisenkot politikai szövetségéről kezdődtek egyeztetések Izraelben. Az alku legnagyobb akadálya, hogy mindkét politikus a miniszterelnöki tisztséget akarja. A háttérben egy rendkívüli, két évre szóló hatalommegosztási javaslat is felmerült.

Szőcs László
2026. 11. 15. 19:19
Már tárgyal az egységkormányról Netanjahu és Eisenkot — melyikük húzza a rövidebbet?
Gadi Eisenkot és Benjamin Netanjahu választási plakátokon. Melyikük merre? Fotó: JACK GUEZ Forrás: AFP
Israel's President Isaac Herzog meets with Cyprus' President at the Presidential Palace in Nicosia on September 10, 2026. (Photo by Yiannis Kourtoglou / POOL / AFP)
Jichák Hercog államfő. Fotó: YIANNIS KOURTOGLOU / POOL

Van-e benne valami? 

A javaslatot azonban óvatosan kell kezelni. Hasonló, kétéves hatalommegosztásról és Netanjahu kegyelemben részesítéséről már október végén beszámolt a 14-es izraeli televíziós csatorna, ám Hercog hivatala kategorikusan cáfolta, hogy ilyen megállapodást kezdeményezett volna. A kegyelem és a jogi felelősségre vonás kérdése ráadásul nem azonos: az izraeli államfőnek van kegyelmi jogköre, de annak alkalmazása folyamatban lévő büntetőeljárásban rendkívüli és jogilag vitatott lépés lenne.

Az esélyeket illetően egyelőre inkább a kudarc, mint a történelmi kompromisszum tűnik valószínűnek. Eisenkotnak vannak más lehetőségei is: az ultraortodox pártokkal 61 fős többséget alakíthatna, vagy az arab pártok támogatásával próbálhatna kisebbségi kormányt létrehozni. Mindkét út komoly belső ellenállásba ütközik.

A mostani tárgyalások ezért egyelőre inkább politikai erőpróbának tekinthetők. Netanjahu számára a hatalomban maradás, Eisenkot számára a választási győzelem politikai érvényesítése a tét. Az izraeli belpolitika következő heteiben így nemcsak egy új kormány összetétele, hanem Netanjahu több mint egy évtizedes politikai korszakának lezárása is eldőlhet.

Van előzménye a poszt megosztásának 

Mindenesetre az említett elképzelésnek egyébként van izraeli politikai előzménye. Az 1984-es választások után a Likud és a Munkapárt a parlamenti patthelyzet feloldására olyan nemzeti egységkormányt alakított, amelyben Simon Peresz és Jichák Samir megosztotta egymás között a miniszterelnöki tisztséget: Peresz az első két évben, Samir pedig a ciklus második felében vezette az országot.

Hasonló konstrukció született 2020-ban is, amikor Benjamin Netanjahu és Beni Ganc állapodott meg a kormányfői poszt 18 hónap utáni átadásáról. Netanjahu azonban végül nem adta át a tisztséget: a költségvetési vita miatt a kormány megbukott, és új választásokat írtak ki. Az izraeli tapasztalat azt mutatja, hogy a hatalommegosztás működőképes megoldás lehet a patthelyzet feloldására, de a személyes politikai érdekek és a kölcsönös bizalmatlanság könnyen felülírhatják az írásos megállapodásokat.

GANZ, Beni
Beni Ganc (jobbra) Fotó: EPA / Abir Sultan  

 

Izraelkormányalakítási tárgyalásBenjamin NetanjahuLikudegységkormánySzóljon hozzá!

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