Az egész ótvaros kormányváltás erről szólt, csak nem tetszettünk fölfogni: a pénzszivattyú föltekeréséről. Orbánék 15 ezer milliárd forintot vettek el a külföldiek extraprofitjából – az Áruló most ezt kamatostul visszafizeti az őt pneumatikával mozgatóknak. Hisz ezért juttatták hatalomra. És ezért jár ki cselédüzemmódban Berlinbe hajlongani meg jawohlozni.

Az előző kormány idején Európa dobogósai voltunk a lakossági megtakarítások terén, amit csak súlyos elmebetegek nevezhetnek a „tatárjárás” tünetének. Hát most ennek a dobogós helynek érzékeny búcsút inthetünk. Meg sok egyébnek.

Ám nehogy a lényegi kérdéseken kérődzhessenek a bamba magyarok, pörög az abszolút diliház. A láthatóan tébolyodott porondmester bejelenti, hogy madáretetőkben és erdők lágy ölén meglelték Seszták kincsét, ezért a Fidesz és a KDNP „hivatalosan megszűnt”, s képviselőit lemondásra szólítja föl. Egypártrendszert szeretne. A neo-ÁVH vezetője ugyan közli, gőzük sincs, kié a pénz, de nem számít. Péterünk rábök, kit akar börtönbe csukatni, Ungerék intézkednek, bratyója latrinamédiája pedig már a hatósági közlemény előtt hírt ad a „foganatosításról”. De sebaj, az esemény utáni legalább vény nélküli lesz, mert a porondmester anno megejtett egy tizenhét éves kislányt… Szóltunk előre, hogy ez lesz, ám le lettünk hülyézve. Így tehát a latrina aljáig kell ereszkednie az országnak, hogy onnan elrugaszkodhassunk fölfelé. Fájni fog, de van egy rossz hírem: messze még az alja.