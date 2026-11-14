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Az illúzió kora

A Tisza rendszerváltást hirdetett a kampányban, de amit fél év alatt tett, az valami egészen más.

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Kis Ferenc
Az illúzió kora
2026. 11. 14. 5:01
Fotó: BALINT SZENTGALLAY
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Ne legyünk igazságtalanok, az ügynökakták nyilvánossá tételével 36 éves adósságot rendezett a Tisza-kormány. Vagy mégsem. Eltelt több mint három évtized, közismert, hogy a rendszerváltás környékén ezerszám történtek iratmegsemmisítések, magánkezekbe, páncélszekrényekbe csempésztek aktákat, így a történeti levéltárban őrzött anyag rendkívül töredékes, hiányos. A feltárásnak nevezett kísérlet eleve sikertelenségre ítélt, ráadásul a sietség ­ miatt nagy botrány kerekedett, miután az egykori megfigyeltek közül legalább 164 akta az ügynökök közé keveredett.

A Tisza nem egyszerűen kormányváltást, hanem történelmi fordulatot ígért. Gyors intézkedéseket, azonnali béremeléseket, bőkezűbb családtámogatásokat és kiszámíthatóbb állami működést. Fél év elteltével azonban már nem az a kérdés, milyen meggyőzően beszél a miniszterelnök a változásról, hanem az, hogy abból mennyit érzékelnek az emberek. A közvélemény-kutatások alapján a nagy többség még kitart a kormányzó párt mellett, remélik, hogy a hangos szavakat előbb-utóbb tettek követik. Ma még elegendő érv számukra a vezetőszáron fogdába vitt fideszes exminiszter látványa, idővel azonban a bosszúvágy kielégítése kevés lesz.

Ekkor kezdődik majd az igazi kormányzás, ami súlyos konfliktusokkal, érdekek csatájával jár, és a nép ítéletével zárul.

tisza kormányaz illúzió koraMagyar PéterKomment 1

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Lezsákot nem adjuk!

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Miközben a meghurcolt politikusnak gyors felépülést kívánok, az aktavariáló brigádnak azt javaslom, ők is keressék fel orvosukat (elmeápolójukat), hogy mielőbb beilleszkedhessenek az épeszűek közösségébe.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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