Európa vicsorgása

A városokat apró szilánkokra rugdalhatják fekete maszkos alakok, akkor is a diákok tanulási vágyáról beszélnek, a semmiféle tekintélyt el nem ismerő, fiatalokból álló tömeg mindig tiszta arcú fiatalokat jelent, akik reformokat akarnak. Ha viszont ezek az emberek éppenséggel lengyelek és a kormányzati puccs ellen tiltakoznak, akkor válnak hirtelen vállalhatatlanokká, politikai ellenséggé, szélsőjobboldalivá. A rendezett utcák és megfelelően működő gazdasági-politikai folyamatok kizárólag azoknak számítanak, akik ott élnek, akik boltba járnak, villamosoznak, leülnek kávézni. A hatalom kufárai nem ilyenek, nekik teljesen mindegy, milyenek Varsó utcái. Egy romhalmaz, amely irányba áll, ha azt mondják neki, mindenképpen jó lesz, egy rendezett, ám akadékoskodó, önmagát megvédeni akaró tagállam nem kell 2026-ban az Európai Unióba. De nyilván nem engedik el a kezét. Nem azért, mert annyira szeretik. Hanem épp eleget fektettek bele ebbe az egész Európai Unió nevű projektbe ahhoz, hogy a megfelelő irányítást kiverjék a lengyelekből. Meg mindannyiunk­ból itt, ebben a gyönyörű Euró­pában.