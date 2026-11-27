Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 1986-ban született kétgyermekes anyák az idén még adómentesen dolgoztak, január elsejétől azonban újra levonják a fizetésükből a 15 százalékos szja-t.

Kik bukják a legnagyobb összeget?

Az igazi döbbenetet az okozza, hogy a törvénymódosítás egyszerre több korosztály és jövedelmi sáv számításait húzta keresztül. Az eredeti, még tavaly elfogadott jogszabály szerint 2027 januárjától az 1977 és 1985 között született, 40 és 49 év közötti kétgyermekes anyák is beléptek volna a kedvezményezetti körbe, 2028-ban az ötvenes korosztály következett volna, 2029-től pedig életkortól függetlenül minden kétgyermekes anya mentesült volna az szja alól. A kiterjesztést törölte el most a parlamenti többség.

Magyar Péter közlése szerint a döntéssel csak jövőre 200 milliárd forintot, a ciklus végére pedig 600 milliárd forintot spórolnak meg a költségvetésen – vagyis ennyi pénz marad a kabinetnél a családok helyett.

A kormányzat szerint a változást bőségesen ellensúlyozza a családi pótlék megduplázása és az alacsonyabb keresetűeknek visszahozott adójóváírás. A független pénzügyi elemzők számításai viszont egészen más képet mutatnak. Cserép Máté, a Bankmonitor elemzője kiszámolta, hogyan alakul egy mediánbért kereső, negyven év feletti kétgyermekes anya jövedelme a korábbi törvényhez képest:

még a dupla családi pótlékkal és az új adójóváírással együtt is nagyjából havi nettó 63 ezer forinttal, éves szinten közel 760 ezer forinttal jár rosszabbul az érintett háztartás.

Az egyenleg az átlagbér környékén még durvább. A Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 737 400 forint, ami után havi 110 610 forint, egy teljes év alatt pedig több mint 1,32 millió forint szja-t kell befizetni. Ezen a fizetési szinten az új, 9 százalékos adókulcsot kínáló adójóváírásból már egyetlen fillér sem jár, hiszen a kedvezmény a jövő évi, bruttó 347 ezer forintos minimálbér felett fokozatosan olvad, annak kétszeresénél, bruttó 694 ezer forintnál pedig teljesen eltűnik. Még ha a család jogosult is két gyermek után a megemelt családi pótlékra – amelynek havi többlete két gyereknél összesen 26 600 forint –,

a mínusz akkor is meghaladja a havi 84 ezer, éves szinten az egymillió forintot.

A kompenzáció rejtett csapdája

A Bank360 elemzése egy másik, a kormányzati kommunikációban ritkán említett részletre is felhívta a figyelmet.

A negyven év feletti kétgyermekes anyák jelentős részének már nagykorúak a gyermekei, így utánuk sem családi pótlék, sem családi adókedvezmény nem jár. Számukra a beígért kompenzáció a gyakorlatban nulla forintot jelent: ha a bérük eléri az átlagot, mindenféle ellentételezés nélkül maradnak ki az évi 1,3 millió forintos adómentességből.

Az 1986-os születésűek helyzete pedig különösen fájó, náluk ugyanis nem pusztán elmaradó többletről van szó, hanem egy már kézhez kapott, a családi költségvetésbe beépült nettó bér hirtelen visszaeséséről.