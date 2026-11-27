A tragédia miatt a Fidesz kezdeményezte Vitézy Dávid közlekedési miniszter és Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatójának soron kívüli parlamenti bizottsági meghallgatását is. A tárcavezető azonban a pénteki bizottsági ülésen nem jelent meg, így a képviselők egyelőre nem kaphattak közvetlen választ a történtekkel kapcsolatos kérdéseikre.
Meghalt a mezőkövesdi vonatbalesetben súlyosan megsérült fiatal nő
A gondos orvosi ellátás és az életmentésére tett valamennyi erőfeszítés ellenére pénteken elhunyt az a fiatal nő, akit november 24-én Mezőkövesdnél több száz méteren keresztül vonszolt magával egy InterCity-vonat. A tragikus hírt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház közölte.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/Hegyi Zsolt)
Komment
Összesen 4 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Keményen helyretette a tiszás képviselőt Radics Béla a parlamentben – Nagy Ervin milliárdjai miatt robbant ki a vita
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en