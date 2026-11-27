A tragédia miatt a Fidesz kezdeményezte Vitézy Dávid közlekedési miniszter és Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatójának soron kívüli parlamenti bizottsági meghallgatását is. A tárcavezető azonban a pénteki bizottsági ülésen nem jelent meg, így a képviselők egyelőre nem kaphattak közvetlen választ a történtekkel kapcsolatos kérdéseikre.