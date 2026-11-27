A politikus szerint a közmédia vezérigazgatói pályázata újabb példája annak, hogy a kormány által hangoztatott átláthatóság és a tényleges döntéshozatal között jelentős különbség lehet.
Németh Balázs: Színjáték lehetett a közmédia vezetőjének kiválasztása
Újabb fordulatot vett a közmédia vezérigazgatójának kiválasztása körüli vita. Németh Balázs fideszes országgyűlési képviselő szerint egyre több körülmény utal arra, hogy a Független Közmédia Testület pályázati eljárása csupán színjáték lehetett, és valójában előre eldönthették, hogy Kert Attila kerül a közmédia élére. A politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy a másik döntős, Szabó Stein Imre információi szerint az első fordulóban még ő végzett az élen, a testület azonban újabb meghallgatást rendelt el, amely után már Kertet hirdették ki győztesnek.
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