Francia és bolgár reakció: állam- és kormányfők is üzentek

Az ügyben Ilijana Jotova bolgár köztársasági elnök is megszólalt, sokkolónak nevezte a felvételeket: – A bolgár szurkolók elleni támadások beszennyezik a nagyszerű játékot, amely világszerte emberek millióit hozza össze. Mindenkinek joga kellene legyen ahhoz, hogy félelem nélkül szurkolhasson a csapatának – idézte a Nemzeti Sport az államfőt.

Rumen Radev bolgár miniszterelnök elárulta, hogy beszélt Emmanuel Macron francia elnökkel a bolgár állampolgárok elleni támadásról, és köszönetet mondott neki személyes közbenjárásáért, az áldozatoknak nyújtott orvosi segítségért, valamint a biztonság garantálása érdekében tett intézkedésekért.

Macron biztosította a bolgárokat arról, hogy az elkövetők nem maradnak büntetlenül,

egyúttal megerősítette: a lehető leghatározottabban elítéli a bolgár szurkolókat célzó erőszakos cselekményeket, amelyeknek sem a sportban, sem a köztereken nincs helyük.

A Marseille a második győzelmét szerezte meg az El főtábláján, ahol a Levszki továbbra is hét ponttal áll.