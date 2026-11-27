Száz álláshely szűnhet meg a főpolgármesteri hivatalban

A vita hátterében a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában vállalt húszmilliárd forintos működésiköltség-csökkentés áll. A főváros vezetése ennek teljesítése érdekében a Főpolgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadásait is mérsékelné. Karácsony Gergely előterjesztése alapján száz álláshely megszüntetésére kerülhet sor március 1-jétől.

A hivatal jelenleg 1071 álláshellyel rendelkezik, amelyek közül 1035 betöltött.

A tervek szerint a három hónapnál régebben üresen álló pozíciókat megszüntetik, emellett a ténylegesen foglalkoztatottak számát 65 fővel csökkentik. A létszámcsökkentés egymilliárd forintos megtakarítást eredményezhet a főpolgármesteri hivatal személyi kiadásainál.